5 SUR 5! CINQUIÉME ET NOUVELLE VICTOIRE MINI ET NOUVEAU SUCCÉS POUR CARLOS SAINZ AU DAKAR

DAKAR, SABLE D’ARABIE FAVORABLE AUX MINI…

Toby Price en moto et Carlos Sainz chez les autos, voient double et en catégorie camion triplé pour les Kamaz ! Romain Dutu gagnant pour les quads. Par contre mauvaise journée pour le motard Sam Sunderland, victime d’ue chute et qui doit abandonnrer le rallye.

Etape 5 du Dakar ce jeudi 9 janvier 2020. les pilotes affrontent pour la première fois les hautes dunes du célèbre désert du Rub’Al Khali d’Arabie.

Sur le sable, les plus rapides sont Toby Price du coté des motards, qui remporte sa deuxième victoire de cette édition de la course, et Carlos Sainz pour les autos, qui répéte le succès décroché deux jours auparavant, ce qui lui avait permis de prendre la tête du classement général devant Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel, à l’arrivée dans cet ordre.

Avec Yazeed Al Rajhi classé quatrième, le haut du classement du jour correspond donc aujourd’hui à celui du général.

Et ce après une étape longue de 564 km, dont 353 chronométrés, qui a conduit les concurrents d’Al-‘Ula à Ha’il.

SECOND SUCCES D’ETAPE POUR TOBY PRICE…

Quatre jours après sa victoire lors de l’étape d’ouverture du Dakar, l’Australien Toby Price, tenant du titre, s’impose donc à nouveau devant les Husqvarna de Pablo Quintanilla et d’Andrew Short et il profite des difficultés de Kevin Benavides et Jose Ignacio Cornejo pour remonter à la deuxième place d’un classement général toujours mené par le pilote US, Ricky Brabec.

Ce dernier mène en devançant Price et sa KTM de 9’06”, Kevin Benavides et sa Honda de 11’32”, Quintanilla avec son Husqvarna de 16’01”. Le Chilien Cornejo Florimo, autre pilote Honda, complétant le Top 5 provisoire, à 20’25”

Chez les quads, Romain Dutu s’est lui offert une grande première sur le Dakar au bout d’un splendide duel avec son compatriote Alexandre Giroud, sans pour autant perturber la marche en avant d’Ignacio Casale au classement général.

ENCORE ET TOUJOURS X-RAID EN AUTO

Au départ de l’étape avec la deuxième spéciale la plus courte de cette édition 2020, dans les cent premiers kilomètres au sol, le plus rapide en auto était ‘le’ régional, le pilote Saoudien de l’équipe Toyota, Yazeed Al Rajhi repris ensuite par son partenaire, le Qatari Al-Attiyah.

Mais quand ils sont parvenus dans la délicate zone avec les dunes, c’est Carlos Sainz et son Buggy Mini qui refait surface, les ratrappe et s’empare de la tête pour ne plus la lacher, la conservant jusqu’à l’arrivée, avec une avance de 2’56 sur le pilote du Qatar.

Peterhansel au volant du second Buggy Mini X-Raid, toujours proche des premiers, malgré qu’il se soit légérement égaré vers le milieu de l’étape, termine finalement 3ème à 6’11 ».

Belle performance de Yasir Seaidan sur Mini 8éme du jour tandis que la 10éme place aujlourd’hui de Mathieu Serradori avec son Buggy Sud-Africain,Century, lui permet de conserver sa belle 6e place du classement général provisoire et ce malgré une pénalité de 2 minutes, attribuée à lui et à Al Rajhi à la fin de la quatrième étape.

Côté camions, les Kamaz poursuivent leur domination, Dmitry Sotnikov signant sa première victoire de l’année en 4h12’04” devant ses coéquipiers, Anton Shibalov classé à 3’06” et Andrey Karginov, à 3’15”, pour un nouveau triplé Kamaz.

Au classement général provisoire, Karginov est leader devant Shibalov et Viazovich, le Biélorusse qui conduit le MAZ.

CYRIL DESPRES… 1er A S’IMPOSER DANS 3 CATEGORIES !

Vainqueur de sa première étape pour ses débuts en catégorie SSV sur le Dakar, Cyril Despres devient le premier pilote de l’histoire à remporter une étape dans trois catégories différentes (moto, auto et SSV).

Despres et Mike Horn ont repris du service dans le cadre du Dakar Experience, après avoir cassé leur moteur il y a deux jours, et remportent leur première étape en SSV, 41 secondes seulement devant Aron Domzala.

Le Francais s’il peut poursuivre l’épreuve, ne peut toutefois plus prétendre à une place dans le classement général.

CHUTE ET … ABANDON DE SUNDERLAND EN MOTO !

En lice pour réaliser un joli coup sur la piste d’Ha’il, la course de Sam Sunderland, le Britannique du clan KTM, s’est hélas malheureusement arrêté, au km 188 de la cinquième étape.

Touché aux lombaires et à l’épaule gauche suite à une grosse chute, l’Anglais se voit contraint à l’abandon pour la 5éme fois sur le Dakar en sept participations !

SAINZ-AL ATTIYAH : EGALITE PARFAITE…

34-34. Le match Nasser Al Attiyah – Carlos Sainz, c’est annuellement au fil des éditions… ’un classique’ du Dakar !

En 2010, leur duel s’était achevé sur le plus petit écart de l’histoire du rallye avec seulement … 2’12’’ d’écart et ce, à l’avantage de l’Espagnol pour son premier succès. Dans le rallye-raid, à l’arrivée à Buenos-Aires !!!

Dix ans plus tard, la confrontation a depuis connu d’innombrables épisodes, le Qatarien ayant remporté trois Dakar, s’imposé au total sur 34 spéciales.

C’est exactement le chiffre qu’atteint aujourd’hui jeudi 9 janvier 2020, Carlos Sainz en signant le meilleur temps de la spéciale à l’Ha’il !

Au classement général auto après cette étape 5, l’équipage du Buggy MINI, Sainz/Cruz, précéde la paire Al-Attiyah/Baumel et le Toyota Hilux N° 300 de 5’59”. Podium provisoire pour le duo Peterhansel/Fiuza avec le second Buggy MINI, à 17’53”.

Top 5 pour le duo Al Rajhi/Zhiltsov, lui aussi sur Toyota Hilux à 31’39” et pour Terranova/Graue avec l’une des MINI X-Raid, à 32’05”

PAROLES DE PILOTES

Stéphane Peterhansel (auto) – Troisième de la spéciale du jour, l’inoxydable ‘Mr Dakar’ avec ses 13 victoires est également 3éme du classement général provisoire, maqis tout de même avec un débours de près de 18 minutes sur son coéquipier chez X-Raid, Carlos Sainz :

« Dans les 100 premiers kilomètres, on a crevé et donc on a perdu trois minutes pour changer la roue. Et dans la dernière partie on s’est arrêté pour une crevaison lente cette fois-ci, et on a dû s’accrocher au rythme de Carlos qui roulait très vite. Il a imposé un rythme très élevé dans les dunes et l’herbe à chameaux. Puis, on a rattrapé Nasser et on a fini les 30 derniers kilomètres comme une manche de moto-cross. On a un bon équilibre des performances entre nous trois et je ne sais pas s’il y a vraiment un terrain qui avantage l’un ou l’autre ».

Carlos Sainz (auto) – Le leader du classement général provisoire, remporte sa deuxième étape cette année et porte son avance sur Nasser Al Attiyah à 5’59’’ :

« On a pris trois minutes, on a attaqué très fort à la fin. Je suis très content parce que la voiture marche très bien. J’ai eu une crevaison en début de course, mais j’ai réussi à revenir. Je fais de mon mieux, mais en ouvrant la piste ce vendredi, cela sera peut-être l’inverse qui se passera ».

Alexandre Giroud (quad) – Deuxieme sur le podium de la cinquième étape du rallye en catégorie quad, le Français occupe la cinquième place du classement général.

« On a fait une super étape avec Romain Dutu, on s’entraîne toute l’année ensemble. Là, on s’est bien éclaté, on a remonté tous les pilotes les uns après les autres. On a doublé Casale, c’est super car c’est un grand monsieur des rallye-raids et des quads. Il n’a rien lâché, on a fait une course folle à trois. Je suis loin du podium car j’ai eu des problèmes en début de rallye mais l’arrivée est encore loin. Restons concentrés, on verra par la suite ».

Ignacio Casale (quad) – Toujours en tête du classement général provisoire, le pilote Chilien est déjà rentré dans une séquence de gestion de sa course :

« C’était une étape très positive pour moi. Dans la neutralisation j’ai été rejoint par Giroud et Dutu qui revenaient à un rythme très fort. Je les ai laissé passer et je n’ai pas voulu suivre leur rythme même si j’aurais pu le faire. Mon intention, c’était de ne pas perdre trop de temps sur mes rivaux. Je pense que j’ai fait une bonne étape. C’est aujourd’hui qu’a commencé le vrai Dakar. Il va y avoir des étapes usantes et il faut être prêt pour ça physiquement ».

Toby Price (moto) – Le tenant du titre remporte la spéciale du jour et fait une très bonne opération au classement général provisoire en gagnant deux places, se positionnant maintenant comme le premier rival du leader Brabec à 9’ :

« C’est une bonne journée, j’ai attaqué très fort au départ et j’ai pu rattraper les autres rapidement et j’ai roulé avec Ricky Brabec. Ensuite nous avons roulé en groupe et c’était la première fois cette année sur le rallye, c’était agréable. Mais finalement je me suis dit qu’il fallait accélérer et j’ai continué seul. Je suis heureux avec le résultat victorieux de cette journée ».

Romain Dutu (quad) – Premier Dakar, première victoire d’étape. Désormais en catégorie Dakar Expérience, et donc non classé au général, Romain Dutu n’a pas pour autant raté l’occasion d’aller chercher sa première victoire d’étape à Ha’il :

« C’est super, je pars dans les cinquante, dès le km 40, je reviens sur Alexandre Giroud, je l’ai dépassé et on a continué à remonter. Au km 200, j’ai alors rattapé et doublé Casale et là j’ai compris que j’étais premier… »

Ce vendredi, 10 janvier 2020, étape 6 Ha’il/Riyadh (353 km liaison et 477 km spéciale).

Cette fois, la spéciale est 100% composée de sable, en hors-piste sur sa totalité. Après une première partie plutôt rapide, les pilotes qui ont anciennement forgé leur coup de volant dans les désert du Sahara et aussi en Amérique du sud dans celui de l’Atacama, partiront avec un léger avantage…

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : DPPI Media – ASO. Press – TEAMS