NAISSANCE DU PANIS RACING EN ENDURANCE

Après le départ cet hiver (voir lien du 9 décembre 2019) de Fabien Barthez l’ancien footballeur qui s’était associé à Olivier Panis et à la famille Abadie, cette dernière déjà à la tête de Tech1, donnant naissance à l’écurie Panis-Barthez, l’équipe basée dans la région Toulousaine nous annonce ce mercredi 8 janvier 2020, la nouvelle appellation, Olivier Panis, nous indiquant:

« Notre écurie sera désormais engagée sous le nom de Panis Racing ».

En effet, les deux écuries anciennement dénommées Tech1 Racing et Panis-Barthez Compétition ne feront donc désormais plus qu’une, sous le nom de Panis Racing.

La saison à venir sera essentiellement consacrée à son engagement en European Le Mans Series, aux 24 Heures de Mans ainsi qu’en GT World Challenge Europe (Endurance Cup et Sprint Cup).

Le logo de Panis Racing, ses programmes sportifs détaillés, la composition des équipages et les partenaires seront prochainement annoncés.

Olivier Panis, le Team Principal, explique :

« Pour Sarah et Simon Abadie et moi-même, il était devenu une évidence de ne plus dissocier les deux entités. Depuis 4 ans, nous travaillons main dans la main sur tous les programmes en Endurance et en GT et en s’inscrivant ainsi sous un nom d’écurie unique, nous présentons dans sa globalité l’étendu de nos compétences et programmes à nos interlocuteurs, pilotes et partenaires. »

Et il ajoute :

« Nous tenons à remercier Fabien Barthez de son soutien pendant ces 4 dernières saisons. En mettons à notre disposition son nom et son image, il a largement collaboré à la création et au développement de l’écurie et nous a permis de bénéficier de sa notoriété auprès des tiers. Nous lui souhaitons le meilleur pour tous ses projets et programmes sportifs ».

François LEROUX

Photos : MPS Agency