LES STARS BRITANNIQUES RENFORCENT LES EQUIPAGES ASTON MARTIN POUR LE MANS

Aston Martin signe des stars du GTE pour son assaut dans la grande classique Française! Avec le très expérimenté, Richard Westbrook qui rejoint la paire Danoise Nicki Thiim et Marco Sørensen dans l’Aston «Danoise »

Cependant qu’Harry Tincknell, ancien vainqueur de la classe au Mans, fera lui équipe avec son compatriote Alex Lynn et le Belge Maxime Martin

Leurs recrutements et signatures augmentent ainsi sérieusement les chances de remporter ‘la gloire’ au Mans et les titres de Champion du monde d’endurance WEC!

Ce mercredi 8 janvier 2020, Aston Martin Racing annonce qu’elle attaquera la classe GTE des 24 Heures du Mans en 2020 avec trois formations ultra-compétitives, après avoir annoncé que les ‘Champions’ Britanniques d’endurance, Harry Tincknell et Richard Westbrook compléteront leurs équipages en GTE Pro pour la classique Française de cette année.

L’expérimenté Westbrook, rejoint les leaders du Championnat du Monde d’Endurance WEC du ​​GTE Pro, les Danois Nicki Thiim et Marco Sørensen dans l’Aston Martin Racing Vantage GTE N° 95 pour Le Mans. Ayant couru pour trois constructeurs différents avant de signer avec Aston Martin, Westbrook est un vainqueur de plusieurs courses dans la classe GTLM du Championnat Américain IMSA WeatherTech Sportscar, ainsi qu’un vainqueur de la classe des 24 heures de Daytona et des 12 heures de Sebring et il a déja deux fois fois terminé sur le podium au Mans.

Westbrook qui indique:

« Je pense que pour tout le monde, courir pour Aston Martin est quelque chose dont vous pouvez être extrêmement fier, mais en étant Britannique, le rend un peu plus spécial. Aston Martin Racing est en tête du championnat du monde, et c’est une équipe d’élite, avec des ingénieurs et des mécaniciens de la meilleure qualité. Et la voiture performe vraiment sur la bonne note en ce moment, donc c’est le bon moment pour les rejoindre. Je suis ravi de retravailler avec Nicki, nous avons couru ensemble aux 24 Heures du Nürburgring en 2014, et j’ai trouvé que nous étions assez similaires dans notre façon de travailler et ce que nous attendions de la voiture. Je n’ai jamais roulé aux côtés de Marco, mais j’ai couru contre lui et je n’ai entendu et vu que de bonnes choses. Je sais que je vais m’intégrer parfaitement, et c’est vraiment important dans une course comme Le Mans. »

Quant à Harry Tincknell, qui roulera au volant de la N°97, lui, il confie:

« Je suis vraiment impatient d’y être. Rejoindre Alex et Max c’est top et trop génial. Je cours face à Alex depuis l’époque du karting et nous sommes de très bons amis. Je connais aussi Maxime depuis longtemps, donc la dynamique sera bonne. »

Précisons encore que l’équipage de l’Aston Martin Vantage GTE qui roule en GTE-Am sur la saison du mondial WEC est composé de Paul Dalla Lana, Ross Gunn et Darren Turner.

John ROWBERG

Photos : TEAM AMR