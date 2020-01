2020 SERA UNE ANNÉE CRUCIALE EN F2, POUR MICK SCHUMACHER QUI VISE LA F1!

Mick SCHUMACHER, le fils de Michaël, le septuple Champion du Monde en F1, remettra cette année en 2020, le couvert pour une deuxième saison en F2, l’anti-chambre de la F1.

Alors que d’aucuns le voyait déjà en catégorie reine en 2020, sa première saison en F2 au sein de la très réputée et performante Scuderia PREMA POWERTEAM en tant que pilote de la ‘FERRARI DRIVER ACADEMY, a quelque peu refroidi ses plus ardents défenseurs au terme d’une année au bilan, reconnaissons-le tout de même plus que mitigé !

Une saison au cours de laquelle il a dû apprendre à ses dépens que l’héritage de son célèbre paternel peut être lourd à porter avant d’atteindre le Graal de la catégorie reine, soit son objectif depuis toujours…

En 22 épreuves disputées en 2019, en plus d’avoir un nom lourd à porter, il a dû payer le prix fort de tout débutant, ce qui ne lui a pas permis de récolter plus de 53 points et une victoire en HONGRIE au HUNGARORING, ainsi qu’un bien modeste 12ème rang final à l’issue du Championnat millésime 2019.

Mais sa plus grosse déception aura plus que probablement été le fait de ne pouvoir obtenir une super-licence, le sésame grâce auquel il aurait déjà pu accéder à la F1, au contraire du jeune Canadien Nicholas LATIFI qui en terminant deuxième du Championnat F2, remporté par le Néerlandais Nick de VRIES, a pu obtenir un baquet chez WILLIAMS en 2020. Celui occupé en 2019 par le Polonais Robert KUBICA

Cependant si Mattia BINOTTO le Directeur Sportif de la Scuderia FERRARI se montre satisfait de l’évolution de son éventuel et possible futur jeune Poulain(?) dans un même temps, il n’hésite pas à mettre la pression :

« Je pense que l’année 2020 sera une saison clé pour lui après avoir acquis de l’expérience en 2019, ne fut-ce que l’apprentissage des différents circuits. » laisse-t-il entendre, tout en ajoutant :

« Nous pourrons en effet jauger ses capacités et nous attendons beaucoup de sa part maintenant avec son bagage acquit l’année dernière qui devrait lui permettre de mieux s’affirmer et nous sommes certains que pour le futur, Mick sera un sérieux candidat pour un baquet en F1. »

Avant de préciser en concluant :

« 2021 arrive encore un peu tôt pour nos jeunes talents vu le changement radical de règlementation et qu’il sera important de pouvoir faire appel à des pilotes plus expérimentés pour ce qui est des équipes de pointe.»

En d’autres termes, même si Schumi Junior devait réaliser une saison parfaite, il devra néanmoins surement devoir patienter encore un peu avant de faire éventuellement partie de l’inventaire à Maranello, ce qui n’exclut cependant pas que FERRARI le case éventuellement à partir de 2021 dans sa ‘’succursale’’ l’équipe ALFA ROMEO-SAUBER, où il pourrait poursuivre son apprentissage comme cela a été le cas précédemment avec le Monégasque Charles LECLERC avant que celui-ci ne s’installe de la brillante façon que l’on connait à la Scuderia.

Ajoutons encore que LECLERC vient de prolonger son contrat… jusqu’en 2024 et qu’il se murmure avec insistance que le multiple Champion du monde Lewis Hamiton, dont le contrat arrivera à expiration à la fin de l’actuelle saison et qui n’a plus rien à prouver avec sa Mercedes, ne rêve que de finir sa brillante carriére à … Maranello, le Britannique souhaitant aprés McLAREN et MERCEDES, être sacré avec… FERRARI!

Donc, la situation s’annonce d’ores et déjà franchement compliqué de voir à court terme, Mick SCHUMCHER s’installer derrière le volant d’une ROSSO!!!

Manfred GIET

Photos: Publiracing Agency -FERRARI et PIRELLI