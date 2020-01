EUROCUP FR : LES PREMIERS INSCRITS

William Alatalo (JD Motorsport), Caio Collet (R-Ace GP) et Reece Ushijima (M2) : voici les trois premiers pilotes qui disputeront l’Eurocup FR.

L’Eurocup FR va attaquer la deuxième année de sa nouvelle formule. L’an dernier, la discipline avait cherché à remplir sa grille au plus vite. Il est vrai que le contexte était très incertain avec une nouvelle voiture et de nouvelles équipes. Cette année est marquée par davantage de sérénité.

Le premier inscrit, c’est William Alatalo, chez JD Motorsport. Il sort d’une saison mitigée de F4 Italia. Il fut régulièrement dans le top 5, mais le podium se refusa au Finlandais.

Caio Collet, lui, va redoubler avec R-Ace GP. Vainqueur du volant Winfield, champion de F4 France 2018 et managé par Nicolas Todt, Collet fut présenté un peu tôt comme la nouvelle sensation Brésilienne. Intégré à la Renault Sport Academy, il passa en Eurocup FR en 2019. Il monta une poignée de fois sur le podium et termina meilleur débutant. Pour autant, on en attendait davantage de lui. Pour 2020, le minimum syndical pour Collet, ce sera de viser le titre… D’ici là, il va s’entrainer en Toyota Racing Series, où il pilotera pour MTEC (qui s’appuie sur R-Ace GP.)

Nouvelle venue en Eurocup FR, M2 a fait dans la location de voitures, en 2019. Unique pilote à temps plein, Kush Maini avait vu défiler les équipiers. M2 sera-t-il plus professionnel en 2020 ? La première signature, Reece Ushijima, peut faire sourire. Américain d’origine Japonaise, Ushijima a débuté en 2019, via une pige en FF1600. On l’a ensuite vu en MRF 2000, où il eu des difficultés, malgré la faiblesse du plateau. Il correspond donc à l’archétype du pigiste. M2 est avant tout une équipe de Toyota Racing Series. La semaine prochaine, elle y alignera notamment Igor Fraga et le Français Emilien Denner. Deux pilotes qui ont prit le volant de Tatuus Eurocup FR, pour le compte de M2, lors du test collectif. Le 3e de la Formula Regionale 2019 et l’as du karting pourraient donc rejoindre Ushijima…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : M2