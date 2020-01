AU DAKAR, VICTOIRES POUR ROSS BRANCH DU BOTSWANA EN MOTO ET DE GINIEL DE VILLIERS EN AUTO! SAGA AFRICA…

DAKAR 2020, SAGA AFRICA… CE 6 JANVIER!

Journée 100% Africaine en ce lundi 6 janvier 2020 sur la deuxième étape du Rallye Dakar, en moto et auto!

Ross Branch faisant triompher le Botswana et ce pour la première fois de l’histoire du rallye en moto, tandis que l’ancien vainqueur du Dakar à l’issue de l’édition 2009, Giniel de Villiers, met également, lui aussi, l’Afrique du sud au premier plan, dans la catégorie des autos, en décrochant la 15éme victoire d’étape de sa carrière.

En ce mardi 6 janvier 2020, les pilotes du Dakar n’ont jamais été loin… de la plage, mais ils ont très peu roulé sur la sable, entre Al Wajh et Neom, évoluant toujours en parallèle du littoral de la Mer Rouge.

Dans leur remontée vers le nord du pays, ils ont surtout sillonné de vallée en vallée, avec des choix de navigation permanents qui ont même donné le tournis à des équipages expérimentés comme le duo Sainz-Cruz.

Effectivement, en s’aventurant dans une portion semi montagneuse en deuxième partie de spéciale, ils ont à peine eu le loisir d’adresser un clin d’œil au Jabal Dabbagh, leur attention étant accaparée par les nombreux passages pierreux menaçant les pneus et même plus sérieusement la mécanique.

Chez Toyota, Nasser Al Attiyah en a fait les frais sans conséquence mais l’addition est nettement plus lourde pour Fernando Alonso !

LA GROSSE PERFORMANCE DE ROSS BRANCH…

Déjà auteur de quelques coups d’éclats pour son premier Dakar en 2019, Ross Branch a empoché ce jour, sa première victoire d’étape, en remontant un à un ses adversaires sur la piste de Neom.

Un succès qui en appelle assurément d’autres et qui lui permet de devancer à l’arrivée, le nouveau leader du classement général … le Britannique Sam Sunderland au guidon de sa KTM 450!

Lequel s’élancera ce mardi matin avec 1’18 d’avance sur la Husqvarna du Chilien Quintanilla, 1’32 sur la Honda de l’Argentin Bénavides, 2′ sur une autre KTM, celle de l’Autrichien Walkner, 4’11 sur la Honda de l’Américain Brabec et 4’19 sur la KTM du vainqueur du jour, Branch!

En effet, contraint d’ouvrir la route ce matin, Toby Price a lui, lâché plus de 12 minutes… Et il pointe au général au neuvième rang, à 7’34

Une journée difficile pour l’Australien qui contraste avec celle d’Ignacio Casale chez les quads, auteur de son second succès consécutif en deux jours et ce, avec une aisance impressionnante !

La course auto, a été beaucoup plus mouvementée pour les ‘cadors habituels, avec des soucis de navigation qui ont coûté beaucoup de temps aux plus aguerris, tels Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz ou même encore … ‘ Monsieur Dakar’ Stéphane Peterhansel !

Et les jours se suivent pour l’équipe X-Rad de Sven Quandt, comme la veille avec Zala le Lituanien, à nouveau victorieuse ce jour avec l’Argentin Terranova!

De quoi permettre à l’expérimenté Sud-Africain Giniel de Villiers de devenir le premier pilote à remporter des spéciales sur les trois continents de l’histoire du Dakar (Afrique-Amérique du sud- Moyen Orient), devant un Orlando Terranova qui en profite pour s’emparer de la tête du rallye au volant de sa MINI John Cooper Works de l’équipe X-RAID!

L’Argentin ouvrira la piste au départ de la 3éme étape avec 4’43 d’avance sur son partenaire chez X-RAID, l’Espagnol Carlos Sainz, 6’07 sur le Toyota Hilux de Nasser Al Attiyah, 7’22 sur le buggy Sud-Africain Century du Français, l’Azuréen Mathieu Serradori, 8’11 sur la MINI X Raid du premier leader, le Lituanien Zala, 12’04 sur le Toyota Hilux de Giniel de Villiers, 12’35 sur le Peugeot DKR d’Al Quassimi, 13’17 sur le Buggy X Raid de Stéphane Peterhansel, 16’05 sur le Toyota Hilux du Saoudien Al Rahji et 21’23 sur le Toyota Hilux du Hollandais Ten Brinke.

Changement de leader également en SSV avec la prise de pouvoir du tenant du titre, le Chilien Chaleco Lopez et chez les camions, grâce à la belle performance d’un Siarhei Viazovich en grande forme et bien décidé à contester la suprématie des Kamaz au Moyen-Orient.

A signaler – Inconnu du grand public, Sheikh Khalid Al Qassimi s’était pourtant déjà fait un nom avec une solide 6ème place sur le Dakar 2018. Et l’arrivée du prestigieux rallye en Arabie Saoudite, à deux pas de chez lui, semble galvaniser l’ancien pilote en mondial WRC qui a parfaitement profité de sa Peugeot 3008 DKR sur la piste de Neom.

Habile en navigation, le représentant d’Abu Dhabi prend une très belle troisième place à l’arrivée de la spéciale. De quoi s’installer en septième position du général.

Déception pour Alonso !

Après des débuts honorables et une onzième place lors de la première étape entre Jeddah et Al Wajh, Fernando Alonso avait encore haussé le rythme sur la première partie du parcours, le menant à Neom.

Mais un choc au kilomètre 160 et une roue arrachée sur sa Toyota Hilux, ont contraint l’ancien double Champion de Formule 1, à perdre … 2h30 pour réparer !

Avec le meilleur temps sur l’étape de Neom, Ross Branch devient le premier vainqueur du Botswana mais aussi le 6ème représentant du continent Africain à remporter une spéciale sur le Dakar. Dans l’histoire de la catégorie moto, le plus vorace a été le Sud-Africain Alfie Cox avec une série de 8 spéciales entre 1999 et 2003, tandis que le franco-malien Alain Duclos s’était imposé dans sa ville natale de Bamako en 2006, puis en 2014 en Argentine.

Son continent a par ailleurs connu des victoires récemment en quads avec Brian Baragwanath en 2016 et est surtout représenté au plus haut niveau en autos par Giniel de Villiers, sacré en 2009 et victorieux aujourd’hui de sa 15éme spéciale.

Le pionnier a toutefois été le Kenyan Shekhar Mehta, vainqueur de 6 spéciales et 5éme du classement final en 1987 avec Peugeot.

PAROLES DE PILOTES

Fernando Alonso – Pour son début sur le Dakar, Fernando Alonso n’est pas à la fête car lors de la deuxième étape ce mardi, l’ancien champion de Formule 1 a lâché plus de deux heures sur les ténors de la discipline. Le voilà désormais ce soir.. 48éme au classement général provisoire … à 2h38 du leader Argentin Orlando Terranova.

“ Le problème aujourd’hui n’était pas pour nous la navigation mais la visibilité. On ne voyait rien derrière les autres voitures. C’est ce qui m’a valu de taper quelque chose avec la roue avant et de perdre ainsi pas mal de temps. Ça n’est pas une bonne journée mais je suis malgré tout heureux, je suis là pour finir mon premier Dakar, c’est l’objectif. On a fait 700 km, il en reste 5000, ça nous laisse du temps pour essayer de refaire notre retard. Je suis content de ma pointe de vitesse, comme au Maroc. Elle est même un peu meilleure que ce que à quoi je m’attendais. Marc fait par ailleurs du super boulot malgré le fait que la navigation est difficile. On a eu une mauvaise journée en termes de résultat mais bonne en termes de sensations. Franchement je m’amuse bien ici, il y a une bonne ambiance”.

Stéphane Peterhansel – Le pilote Mini signe le 13éme temps du jour à près de 20 minutes de Giniel de Villiers et tombe à la 8éme place du classement général.

“La navigation se complique et l’anglais ne s’améliore pas. On a tourné mais on n’a pas été les seuls. A 5 km de l’arrivée, la colonne de direction s’est déconnectée du volant ! J’ai eu un coup de chaud mais on a réparé tranquillement, ce qui a pris quelques minutes de plus. On a crevé au début de l’étape et on a fait un peu plus attention parce qu’on n’avait plus qu’une roue de secours mais de ce côté ça s’est bien passé”.

Orlando Terranova – Alors que les favoris ont eu du mal à trouver leur chemin tout au long de la deuxième étape, Orlando Terranova a bien joué le coup pour finir deuxième et ainsi récupérer la première place du classement général.

“Une étape belle et difficile. On a attaqué dès le départ mais nous avons malheureusement crevé après soixante kilomètres. A partir de là j’ai un peu levé le pied jusqu’à ce qu’on tombe sur Nasser qui roulait à contre-sens. Je savais que j’étais dans la bonne direction mais nous avons tout de même fait une boucle, c’était un peu la panique jusqu’à la neutralisation. J’ai ensuite attaqué de nouveau en faisant attention et ça c’est bien passé”.

Sam Sunderland – Deuxième de la première partie de l’étape Super Marathon, Sunderland profite des errements de Tobi Price pour s’emparer des commandes du classement général.

“C’était aujourd’hui la première partie de l’étape Super Marathon, il fallait prendre soin de la moto du mieux possible. Ayant pas mal sollicité mon frein arrière j’ai préféré changer les plaquettes de frein avant de mettre la moto au parc fermé. C’était une journée longue et difficile avec la navigation mais aussi le terrain très varié, rapide, lent, technique, avec du sable mou. Il y avait beaucoup de traces dans les canyons, certaines visibles et d’autres moins”.

Ignacio Casale – Leader en Quad

“C’était une bonne étape pour moi mais elle a été dure. La vitesse moyenne était moins élevée qu’hier. Il fallait vraiment être très attentif avec le road-book. Les notes sont très rapprochées, alors il faut souvent relâcher l’accélérateur. Je suis plutôt content parce que j’ai eu un problème électrique à un kilomètre de l’arrivée. C’était un problème avec la batterie, ça a arrêté le moteur mais j’ai réussi à trouver une solution. J’ai perdu une minute mais par chance j’ai pu rejoindre l’arrivée. Ça se passe très bien jusqu’à présent et j’espère que ça ira aussi bien sur les étapes qui arrivent ».

Ross Branch – Vainqueur en moto de la deuxième étape, Branch a créé la surprise à l’arrivée en devenant le premier natif du Boswana à s’imposer sur le rallye. Un succès qui permet par ailleurs au meilleur rookie de l’édition 2019 de se hisser à la sixième place du classement général.

“Une bonne journée où j’ai pris beaucoup de plaisir. Partir en quatorzième position m’a beaucoup aidé car il y avait pas mal de traces. Je ne suis pas sorti de la piste, et un après l’autre j’ai réussi à rattraper les gars devant moi. C’est mon deuxième Dakar, j’en profite au maximum, et je me fais des copains. La moto est OK pour demain, c’est normal c’est une KTM”.

Ce mardi 7 janvier, étape 3 Neom/Neom (liaison 77 km, spéciale 427 km). La boucle emmènera les concurrents aux confins de la frontière Jordanienne.

Le rallye proposera canyons et montagnes à explorer sur un tapis sablonneux. Sur cette spéciale le Dakar se hissera sur son point culminant: 1400 mètres d’altitude.

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : Florent Gooden/DPPI, DPPI Media et A.S.O./Charly Lopez