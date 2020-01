AFRICA ECO RACE 2020 : « ROUTE PORT » VERS TANGER, « R.A.S » SELON JEAN LOUIS SCHLESSER

R.A.S signifie « rien à signaler à bord » donc tout va bien .

« Route port » c’est un terme de marins du grand métier (ceux qui pêchent loin au large) quand on va vers les lieux de chalut, à la radio on dit « route pêche » quand on revient vers la terre on dit « route port »!

Sur le bateau qui vogue vers le Maroc et les grands débuts en terre d’Afrique de cet Africa race, Jean Louis Schlesser à bord du Cruise Smeralda, coup de bol incroyable, obtient la liaison et me joint, pourtant elles sont archi compliquées et comme tout ‘vieux con’ qui se respecte, je n’ai pas toutes ces applis genre WhatsApp qui auraient permis de ne jamais perdre les expéditions maritimes de la Pérouse ou Franklin, ou de retrouver « Sir Livingstone, I presume » bien plus vite!!!

Bref, Jean Louis vient de terminer ce lundi à 18 heures son briefing général, tous les briefings particuliers ont été faits auparavant (médecins, orga, catering etc…).

Il me confirme que ce bateau italien, le Cruise Smeralda des Grimaldi lines, partant de Savone, on est donc tout près de Monaco et la liaison pour embarquer à destination du Maroc, est bien plus courte que les années précédentes lorsque la caravane devait ralliait le port Français de Sète!

L’arrivée à Tanger est prévue ce mardi matin 7 janvier à six heures, le fils de Jean Louis, Anthony, est déjà sur place pour que l’on ne perde pas quatre heures à la douane, en principe la journée commencera bien ce qui serait une bonne idée car elle promet déja d’être longue…

Jean Louis a le temps de me dire, avant que l’on soit coupés, que le bateau marche l’enfer, 22 nœuds (1 nœud = 1 mille marin par heure soit 1852 mètres/h, 22 nœuds font plus de 40 kmH ce qui est énorme pour un ferry) qui plus est cette année le bateau affrété est plus vaste et bien plus confortable pour les concurrents qui ont besoin de confort.

Et, on le sait, ils bossent sérieusement sur les road books !

L’ambiance est superbe, Jean Louis me précise que l’on boit surtout… de l’eau au bar, pas vraiment dans les habitudes de croisière mais ensuite il ya y avoir des ce mardi… 7000 km avant de rejoindre le Sénégal et d’arriver à Dakar!

Dernier détail, la mer est d’huile, personne n’est malade et on sortira donc en pleine forme au port de Tanger ce mardi matin.

Ensuite…

« On dirait le sud« chantait magnifiquement le regretté Nino Ferrer…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : Organisation