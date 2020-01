LE MATCH F1 /MOTOGP : QUI FAIT LE PLUS DE SPECTATEURS ?

Grande question bien sûr, à laquelle il est d’autant plus difficile de répondre que la F1 ne donne pas tous ses résultats!

Rappel, sur un week end on donne la totalité des spectateurs, ce qui est une connerie parce que le mec qui vient dès le vendredi est compté trois fois…

Mais bon, c’est comme les comptes du chômage qui n’ont rien à voir avec le vrai chômage sauf que ça va dans le sens inverse, les sports mécaniques gonflent leurs chiffres quand les politiciens baissent les leurs…

Alors, globalement, et en se souvenant qu’en F1, en 2019, il y a eu 21 GP contre 19 en MotoGP.

Le nombre des spectateurs global de la F1 est estimé à 4.164 948.

Donc une moyenne de 236.000 spectateurs par GP.

Le MotoGP revendique 2.800.000 spectateurs au total soit 147.300 en moyenne par GP.

Donc la F1 mène nettement…

Cela dit, pour l’avoir vécu nous-mêmes, nous savons que la quantité de billets que les organisateurs de certains circuits prétendent avoir atteint est impossible… ça ne rentre pas!

Mais bon, on reste sur les chiffres officiels.

Ceux du MotoGP (Où l’on voit que le GP de France est un énorme succès !)

SUR TROIS JOURS EN MOTOGP

Buriram (Thaïlande) : 226 655

Le Mans (France) : 206 323

Sachsenring (Allemagne) : 201 162

Spielberg (Autriche) : 197 315

Brno (République-Tchèque) : 186 793

Termas de Rio Hondo (Argentine) : 179 551

Valence (Espagne) : 176 826

Sepang (Malaisie) : 170 778

Assen (Pays-Bas) : 167 500

Misano (Saint-Marin) : 158 300

Barcelone (Catalogne) : 157 827

Jerez (Espagne) : 151 513

Mugello (Italie) : 139 329

Austin (États-Unis) : 120 545

Silverstone (Grande-Bretagne) : 114 607

Aragón (Espagne) : 104 390

Motegi (Japon) : 88 597

Phillip Island (Australie) : 82 850

Losail (Qatar) : 32 252

UNIQUEMENT LE DIMANCHE EN MOTO GP

Assen (Pays-Bas) : 105 000

Le Mans (France) : 104 020

Sepang (Malaisie) : 103 850

Valence (Espagne) : 99 212

Misano (Saint-Marin) : 96 212

Buriram (Thaïlande) : 95 352

Barcelone (Catalogne) : 91 734

Sachsenring (Allemagne) : 91 131

Spielberg (Autriche) : 87 595

Brno (République-Tchèque) : 85 125

Mugello (Italie) : 83 761

Jerez (Espagne) : 75 047

Termas de Rio Hondo (Argentine) : 64 086

Aragón (Espagne) : 59 112

Motegi (Japon) : 51 123

Silverstone (Grande-Bretagne) : 50 254

Austin (États-Unis) : 47 466

Phillip Island (Australie) : 34 900

Losail (Qatar) : 14 502

Je n’ai pas de chiffres aussi précis sur la F1, notre confrère l’Equipe en donne quand même quelques uns.

« Les circuits les plus fréquentés ont été la Grande-Bretagne (351 000 spectateurs, dont 141 000 le dimanche), le Mexique (345 694 dont 138 435 le dimanche) et l’Australie (324 100, dont 102 000 le dimanche). »

Une constatation, sur le seul dimanche, l’Australie, troisième du classement F1, ne compte que 102 000 spectateurs le dimanche et est donc battue par les MotoGP d’Assen, du Mans et de Sepang…

Ce qui est un peu la preuve de ce que j’annonçais plus haut, on ne devrait compter que les spectateurs du dimanche…

Autre constatation de notre confrère l’Equipe « Huit Grands Prix sur les 21 ont accueilli plus de 200 000 spectateurs sur les trois jours. »

En MotoGP, ils le sont que trois, Thaïlande, France et Allemagne.

Le GP d’Italie de F1, selon l’Equipe, couru à Monza, a dépassé les 200.000 spectateurs sur les trois jours, le MotoGP a fait 139.000 au Mugello, preuve que dans ce pays qui produit des autos et des motos prestigieuses le public est énorme.

On peut répondre, avec un peu de mauvaise foi, qu’il y a deux MotoGP en Italie, le Mugello et Misano, et que les deux cumulés frisent les 300.000 spectateurs…

En revanche, en France, la F1 est largement battue, il est vrai que s’il y a une phénoménale tradition de motos et d’autos de très haut de gamme sportive dans le pays, aujourd’hui les constructeurs (sportifs) se comptent sur les doigts d’une main avec des chiffres de vente assez désespérants.

Bon, le GP de France de F1 a reçu 135.000 spectateurs (20 000 de moins qu’en 2018) en trois jours, le Bugatti, en MotoGP, plus de 206.000 !

Mais de tous temps, faire venir un nombreux public sur le plateau du Castellet au circuit Paul Ricard, a toujours été un pari difficile… même à l’époque des Prost-Senna-Piquet!

Michael Schumacher ayant lui roulé sur le circuit Nivernais de Magny-Cours!!!

A l’inverse, la Grande Bretagne et le circuit de Silverstone, où se trouvent tous les ateliers de F1 ou presque, avec une tradition incroyable d’autos et de motos sportives (qui existent toujours, parfois sous capitaux étrangers) fait un chiffre hallucinant en F1 (350.000 spectateurs sur le week end, 141.000 le dimanche) alors qu’en MotoGP, le circuit de Silverstone reçoit 114.000 spectateurs sur le week end et 50.000 le dimanche, soit trois à quatre fois moins…

Bon, il est vrai qu’en F1, les Anglais ont un Champion du monde exceptionnel, Lewis Hamilton, en France des Champions du monde, on en a eu un en F1, lui aussi sensationnel, Alain Prost mais on n’en a plus en ce moment, ni en F1, ni en MotoGP.

Et oui, parole de motard, en Moto GP, le jeune espoir Fabio Quartararo, est attendu comme le miracle dans les années à venir… car en F1, il semble difficile pour nos pilotes actuels (Pierre Gasly-Esteban Ocon-Romain Grosjean) de viser à court terme, la couronne mondiale!

Jean Louis BERNARDELLI