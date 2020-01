OLIVIER PLA ET LA MAZDA LES PLUS RAPIDES DES 1ers ESSAIS DU ROAR BEFORE A DAYTONA

Ouverture de la saison d’endurance US de l’IMSA 2020 ce vendredi et jusqu’à dimanche, avec la traditionnelle séance des essais du ROAR Before the ROLEX 24, sur l’anneau Floridien de Daytona Beach

Sur le célèbre ovale du circuit de Daytona, le premier jour des trois jours des tests du ROAR en vue des 24 Heures qui se tiendront fin janvier, comme d’habitude, les Mazda RT24-P Dpi, gérées par l’équipe Joest se sont montré les plus rapides, démontrant leur excellente vitesse. Reste maintenant pour les 24 Heure à prouver la fiabilité…

En tête du classement, à la fin de cette 1ére journée, on pointe en effet quatre pilotes Mazda, avec dans l’ordre le plus vite avec un chrono de 1’35.794, le Français Olivier Pla qui pilote la N°77 en compagnie d’Oliver Jarvis et de Tristan Nunez, mais également avec la N°55, des deux Américains Jonathan Bomarito et Ryan Hunter-Reay et Harry Tincknell, le Britannique. Bomarito crédité de 1’35.874, à 0.080 !

Le premier des « autres » étant le Portugais Filipe Albuquerque au volant de la plus rapide des Cadillac-Dallara, la N°31 celle de l’équipe ActionExpress-Whelen Engineering Racing, troisième avec 1’36.273, à 0.479 et qu’il partage avec Mike Conway, Pipo Derani et Felipe Nasr.

Le Top 5 étant complété par les deux Acura du Team de Roger Penske, la N°6 de Juan-Pablo Montoya qu’épaulent Simon Pagenaud et Dan Cameron avec 1’36.369, à 0.575, devançant la N°7 d’Helio Castroneves l’auteur du chrono en 1’36.382, à 0.588 et qui fait équipe avec Alex Rossi et Ricky Taylor

Au total, précisons que 13 pilotes sont groupés en une seconde !

Huitième rang pour les trois Français Sébastien Bourdais, Loïc Duval et Tristan Vautier et le Portugais Joa Barbosa avec leur Cadillac Dpi du Mustang Sampling Racing-JDC-Miller, en 1’37.664, à 1.870

Meilleur temps en LMP2 pour Simon Trummer au volant de l’OECA 07, N°52 de l’équipe PR1 Mathiasen qu’il partage notamment avec le jeune Français Gabriel Aubry, Nick Boulle et Ben Keating, avec 1’38.315, à 2.521 qui précéde l’ORECA 07 N°8 du Team Tower Motorsport by Starworks, le Français Nicolas Lapierre signant le deuxième chrono en 1’38.866, à 3.072

Ensuite, on pointe l’ORECA 07 N°3 de l’équipe DragonSpeed d’Henrik Hedman, auteur du chrono en 1’39.906, Ben Hanley, Colin Braun et Harrison Newey

En GTLM, temps de référence pour l’écurie BMW Rahal RLL qui décroche le meilleur temps avec la M8 GTE N°25 confiée à Colton Herta, l’un des vainqueurs des 24 Heures de Daytona 2019 dans cette catégorie qui a signé un excellent 1’44.239.

Le pilote spécialiste de l’Indycar, qui roule avec Connor de Fillippi, Bruno Spengler et Philip Eng, précède les deux Porsche 911 RSR ‘officielles’ la N°912 aux mains du Belge Laurens Vanthoor se montrant avec 1’44.551 plus vite que la voiture-sœur, la N°911 pilotée par le Français Frederic Makowiecki, crédité lui de 1’44.565.

Suivent la Ferrari F488 GTE, la N°62 du Risi Competizione avec Daniel Serra quatrième avec 1’44.578 et la plus rapide des nouvelles Corvette C8.R, la N°4 du Suisse Marcel Fässler qui compléte le Top 5 avec 1’45.009.

Lamborghini pointe aux commandes de la catégorie GT Daytona grace à l’Huracan GT3, N°44 de Marco Mapelli de l’équipe GRT Grasser Magnus avec 1’47’378

Derrière l’Italien, la seconde Lamborghini GRT du Français Franck Perera occupe la deuxième place avec 1’47.525 devant une autre Lamborghini Huracan, celle du Team Precision Performance Motorsports.

Précisons encore le neuvième rang de la Lamborghini Huracan GT3 du GEAR Racing powered by GRT Grasser, de l’équipage 100% féminin composé de Christina Nielsen, Karherine Legge, Tatiana Calderon et Rahel Frey avec 1’48.052

Signalons que 18 pilotes de cette classe GT3 sont regroupés dans la même seconde, démontrant ainsi à nouveau la grande compétitivité de cette catégorie !

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA – TEAMS