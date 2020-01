RALLYE NEIGE ET GLACE 2020 : AUTOUR DE MALBUISSON, DOUBS, JURA, AIN DU 26 AU 29 JANVIER

C’est une organisation Patrick Zaniroli, donc c’est du caviar…

La 66 ème édition du Neige et Glace part dans un petit mois !

Le rendez vous est donné à Sochaux, au musée de l’Aventure, pour les vérifications, suivi d’une étape de nuit pour rejoindre Malbuisson.

Trois boucles sont ensuite prévues au départ de Malbuisson, sur des chemins forestiers entre la frontière Suisse, le Doubs et le Jura.

Pourquoi Malbuisson ?

Pare que c’est un superbe PC, et que l’Hôtel du Lac, est un refuge formidablement luxueux et à la gastronomie exquise!

Les chiffres.

Un parcours total de 1000 km en 3 jours, avec 500 km de zones de régularité, les spéciales en quelque sorte, répartis en 40 ZR

Une première étape de nuit de 160 km à l’issue des vérifications

2 catégories pour s’engager : Régularité et Randonnée

On compte 70 véhicules engagés aux marques prestigieuses adaptées aux rallyes hivernaux : Peugeot 504, 309, 205, 104, Alpine A110, Volvo Amazon, Volvo 142S, Porsche 911, 914, 924, Lancia Fulvia, Datsun 240Z, Ford Escort, Mini Cooper, BMW 2002, 2000, Autobianchi,Abarth, Citroên AX, Toyota Staylet, Corolla, Opel Ascona, Renault R11, 4L, VW Golf, NSU, Subaru et BMW 325 IX en catégorie 4 roues motrices.

1 équipage féminin 100% Suisse et habitué des rallyes de régularité : Célimène Lachenal et Gaëlle Warciarz

14 équipages mixtes

5 équipages du Royaume Uni, dont le Team William Crawford pour la première fois

2 équipages espagnols dont le Champion Catalan Carlos Beltran

Et les meilleurs Belges et Français de la discipline

Le Programme

Dimanche 26 Janvier 2020

Une fois les vérifs terminées on dînera dans l’enceinte du Musée avant d’attaquer la première étape, 160 km dont 72 km en 4 ZR.

Lundi 27 Janvier 2020 : Étape 2

Boucle de 300 kms dans le Doubs dont 162 km en 13 ZR « La Route de l’Absinthe … »

Mardi 28 Janvier 2020 : Étape 3

Boucle de 310 kms dans le Jura dont 120 km en 11 ZR : « La Jurassienne »

Mercredi 29 Janvier 2020 : Étape 4

Boucle de 252 kms dont 133 km en 11 ZR : « La Ronde de Malbuisson »

Retour sur Malbuisson pour le Podium Final et Remise des Prix, puis Dîner de Clôture à l’Hôtel du Lac.

INFOS SPORTIVES ET PRATIQUES

Les pneus cloutés sont obligatoires et devront être conformes au règlement.Les concurrents doivent avoir au maximum 150 clous par roues quelle qu’en soit la taille.Interdiction de clouter le 1/3 central de la bande de roulement

Les clous ne doivent pas faire plus de 1,8 mm de saillie.Les clous à têtes carrées équipant généralement les Nokia seront autorisés.

Trois catégories sont admises au départ

 Régularité 2 roues motrices

 Régularité 4 roues motrices

 Randonnée sans chronométrage

Les Groupes

Groupe 1 : de 1946 à 1961

Groupe 2 : de 1962 à 1965

Groupe 3 : de 1966 à 1971

Groupe 4 : de 1972 à 1976

Groupe 5 : de 1977 à 1981

Groupe 6 : de 1982 à 1995

Groupe 7 : Véhicules 4×4 – toutes années jusqu’à 1995 (faisant l’objet d’un classement à part)

CATÉGORIE RANDONNÉE

Catégorie créée il y a 2 ans et qui permet de rouler à son rythme en profitant des infrastructures et de l’organisation du rallye NEIGE et GLACE, de son encadrement professionnel pour apprendre à rouler sur les routes enneigées. Choisir cette formule, revient à s’offrir une belle balade avec votre « ancienne » tout s’initiant à la maîtrise de la glisse et, qui sait, préparer un futur engagement en compétition.

Cette idée fait son chemin en compétition, que ce soit sur le Neige et Glace ou sur l’Africa race, où l’on roule dans les vraies conditions de course, avec la sécurité du rallye et sans le stress de la course.

Bonne glisse à tous

Jean Louis BERNARDELLI