MOTOGP 2020 : LORENZO, PILOTE DE TEST… ENTRE YAMAHA-DUCATI, MON CŒUR BALANCE!

Certes l’annonce de l’arrivée de Jorge Lorenzo chez Yamaha comme pilote de test est une grosse option, on sait que le Champion ne veut pas partir à la pêche tout de suite (surtout que sur le lac de Lugano, localité Suisse où il vit, à part des goujons, des ablettes et des brochets, pas grand chose à se mettre sous l’hameçon et Lorenzo est plus dans le monde des requins que dans celui des brochets).

Lin Jarvis qui manage le Team Yamaha Factory, a dit qu’il a besoin de lui, Valentino Rossi a dit (avec insistance) qu’il a besoin de lui, Maverick Vinales n’a rien dit mais il ne dit jamais rien… mais Jorge Lorenzo connaît superbement la moto, qu’il a publiquement regrettée pendant ses trois années d’humiliation chez Ducati et Honda.

Et soudain, voilà que … Ducati se met sur les rangs!

Ducati qui a aussi un sérieux problème de pilotes de test, il ya bien le brave Pirro mais qui doit aussi se farcir le développement des motos de Superbike, or Ducati a besoin d’un pilote d’essai rapide.

Dall’Igna se souvient que le lendemain du jour où Ducati l’a viré, Jorge Lorenzo a commencé à gagner sur la moto qu’il connaît donc un peu.

Et puis un essayeur déjà passé par Ducati, Yamaha et Honda, c’est forcément un plus pour la marque rouge.

Qui dispose aussi d’un peu de monnaie, reste à savoir si Jorge Lorenzo préférera moins d’argent et une moto qui lui est familière ou, proche de la retraite, ou s’il préférera l’oseille, plus une moto sur laquelle il a une revanche à prendre, sans trop de danger mais avec possiblement de gros chronos.

Nouvelle affaire à suivre

Jean Louis BERNARDELLI