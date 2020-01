LE ROAR BEFORE THE 24 HEURES DE DAYTONA DÉBUTE CE VENDREDI 3 JANVIER

Promoteur du Championnat US d’endurance, l’IMSA a dévoilé la liste des équipes et pilotes inscrits au Roar Befor the Rolex 24 qui débute ce vendredi 3 janvier et pour trois jours jusqu’au dimanche 5 janvier 2020.

40 concurrents sont donc attendus sur l’anneau Floridien en Floride pour l’ouverture de la saison.

Côté Français, au volant de la Cadillac Dpi Numéro 5 de l’équipe Mustang Sampling Racing – JDC-Miller MotorSports, on note le trio avec Sébastien Bourdais, Loïc Duval et Tristan Vautier, les trois pilotes tricolores étant épaulés par le Portugais Joao Barbosa.

Egalement en piste au volant de l’une des deux Acura du Team de Roger Penske, la N°6, on retrouve tout naturellement le vainqueur des 500 miles d’Indianapolis avec sa monoplace de Penske, le Français Simon Pagenaud.

Chez Mazda Team Joest, on retrouve Olivier Pla, sur la N°77.

En LMP2, sur l’ORECA07 N°8, du Team Tower Motorsport by Starworks, on note la présence de Nicolas Lapierre et sur la N° 18 de l’équipe Era Motorsport, retour au volant de Nicolas Minassian.

Sur la N°51 de PR1/Mathiasen Motorsports, on pointe Gabriel Aubry, aussi annoncé sur la N°52.

Dans la catégorie des GTLM, on retrouve sur les deux Porsche officielles, Frédéric Makowiecki sur la 911 RSR, N°911 et sur la N°912, Mathieu Jaminet

En GTD, Patrick Pilet pilotera la 911 GT3 N°9 du Team Pfaff Motorsports.

Jules Gounon rejoignant l’Acura NSX GRT3, la N°86 du Meyer Shank Racing w/Curb-Agajanian

Enfin, toujours en GTD, on note un équipage 100% féminin pour piloter la Lamborghini Huracan GT3 du Gear Racing powered by GRT Grasser et formée de la Colombienne Tatiana Calderon, de l’Écossaise Katherine Legge, de la Danoise Christina Nielsen et de la Suissesse Rahel Frey.

Peter GRISWOLD

