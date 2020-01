JACKY ICKX : FÊTE SES … 75 PRINTEMPS CE 1er JANVIER! UN GRAND CRU…

Né le jour de l’an 1945, année qui vit la naissance du premier ordinateur électronique et connue pour des crus bordelais exceptionnels, la légende Belge du sport automobile, Jacky ICKX, longtemps affublé du sobriquet ‘’MONSIEUR LE MANS’’ suite à ses six victoires Mancelles et ce avant que le Danois Tom KRISTENSEN ne le dépasse avec ses neuf succès Sarthois, affiche désormais… 75 printemps à son compteur et vu son parcours de vie exceptionnel, il est visiblement bien né sous une bonne étoile…

Dans la longue listes des pilotes Belges de renom, Jacky ICKX, y trône assurément méritoirement en tête en tant que pilote le plus titré, toutes disciplines confondues, tandis que sur le plan international, en plus de faire partie de la frange des pilotes les plus polyvalents qui ont marqué l’histoire du sport automobile, Jacky est véritablement entré dans la légende en y creusant un fameux sillon tout au long de ses 22 années de carrière !

Avant lui, quelques autre illustres champions d’Outre-Quiévrain, tels Johnny CLAES, Olivier GENDEBIEN, Paul FRERE, André PILETTE ou bien encore Willy MAIRESSE, avaient montré la voie, en se forgeant une certaine notoriété dans le monde des Grands Prix d’avant-guerre ou plus tard dans le Championnat du Monde de F1, lancé lui, à partir de 1950, avant la mise sur orbite d’un certain Jacky ICKX à partir de 1967.

Durant son enfance le fait d’accompagner régulièrement son père Bernard, journaliste automobile, sur les différents circuits de compétition ou de recevoir à la maison, des sommités comme l’Argentin Juan-Manuel FANGIO, Stirling MOSS et l’ami de la famille, Willy MAIRESSE, ne l’avait pas particulièrement guidé vers ce sport qu’il estimait à l’époque trop bruyant, lui préférant davantage le calme des balades en pleine nature…

Quant au parcours scolaire du plus ainé de la famille ICKX, il fut tout sauf un long fleuve tranquille, vu son allergie chronique aux chiffres et aux lettres !

Le virus des sports mécaniques ne se développa chez lui que le jour, lorsque son père Bernard (décédé en 1978) lui offrit une mobylette de 50cc, alors que son frère aîné, Pascal pilotait déjà en circuit entre autres des voitures de tourisme des constructeurs BMW-MERCEDES-FIAT ou LANCIA.

Avec comme objectif de vouloir marcher dans les traces de son grand frère, le tout jeune Jacky, âgé d’à peine 17 ans, participa au guidon d’une ZÜNDAPP ou d’une PUCH, à des compétitions officielles de Trial où rapidement il put démontrer ses qualités d’équilibriste hors pair et ce avant de passer à la vitesse moto toujours dans la classe 50cc, catégorie dans laquelle les DEGNER-ANSCHEIDT-TAVERI-ANDERSON et HUBERTS étaient les figures de proue à l’époque.

En 1962, lors du Grand Prix de Belgique, où il était engagé en 50cc sur une SUZUKI, il se verra refusé d’y participer parce que … non majeur !

De deux roues, le jeune ICKX passa ensuite à quatre, en participant au Championnat de Belgique de courses de côte au volant d’une HILMANN IMP, et d’un petit coupé BMW 700 S, modèle d’apprentissage idéal, auquel la marque Bavaroise doit sa survie aujourd’hui, ainsi qu’en circuit sur une CORTINA LOTUS.

Des débuts fracassants au propre comme au figuré, puisque ponctués par deux sorties de route effrayantes et dont il se sorti miraculeusement indemne, avec d’une part la petite BMW pulvérisée contre un arbre lors de la course de côte de La Roche en 1963, ainsi qu’une grosse sortie de route aux Coupes de Spa 1964, où après avoir perdu le contrôle de sa FORD CORTINA LOTUS, à l’endroit le plus rapide de l’ancien tracé de Spa, le fameux ‘’S’’ de Masta, il partit en tonneaux touchant mortellement un spectateur, malheureusement placé dans une zone interdite…

Après ce terrible coup du sort, FORD BELGIUM s’impliqua à fond pour remettre le jeune ICKX en selle, en lui inculquant d’exploiter dorénavant à fond ses qualités de pilotage qui lui permettraient ostensiblement de donner une nouvelle orientation à sa jeune carrière en devenir.

Ce qu’il réussit indubitablement en profitant de compagnons de cordée, tels Jim CLARK, Henry et Trevor TAYLOR, John WHITMORE ou encore Jochen RINDT, soit tous les cadors du Championnat d’Europe des voitures de Tourisme des années ’60, pilotes avec lesquels il eut maintes occasions de croiser le fer.

UN TREMPLIN VERS UNE SACRÉE CARRIÈRE…

Fin 1965, la carrière de Jacky ICKX prenait une nouvelle trajectoire, grâce à un certain…Ken TYRRELL, lequel avait gardé en mémoire une épreuve européenne pour voitures de tourisme disputée un an auparavant dans les rues pavées de Budapest et où le ‘jeunot Belge au volant d’une FORD CORTINA LOTUS d’Alan MANN RACING, avait émerveillé tout son monde par sa pointe de vitesse et sa maîtrise, en livrant un duel épique à son chef de file, le très performant John WHITMORE !

Ken TYRELL, surnommé ‘’L’Oncle Ken’’, proposa un programme ‘’monoplace’’ à Jacky ICKX qui sauta bien évidemment sur l’occasion, pour se retrouver dès 1966 dans deux disciplines considérées comme antichambres de la catégorie reine de l’époque, la F3 et la F2, avec parmi ses équipiers un certain … Jackie STEWART, engagé lui aussi dans cette dernière discipline !

Inscrit, tantôt en F3 sur une MATRA MS 5, tantôt en F2 sur une MATRA MS 6, lors de sa première saison chez TYRRELL, les débuts de Jacky ICKX, furent laborieux en raison d’un matériel quelque peu poussif !

Ce n’est qu’en 1967 que le jeune ICKX prit son véritable envol en participant au 1er Championnat d’Europe F2 disputé sur dix épreuves aux côtés de pilote ‘’gradés’’, tels Jochen RINDT, Jim CLARK ou Jackie STEWART, qui vu leur statut de pilote F1, ne pouvaient cependant pas marquer de points.

Au cours de cette saison 67, à l’issue de laquelle, Jacky sera couronné tout premier Champion d’Europe de la spécialité, il aura marqué l’histoire du sport automobile le week-end du 5-6 août 1967, à l’occasion du GP d’Allemagne de F1, sur la terrible boucle nord du Nürburgring, devenue la ‘Nordschleife’ que Jackie STEWART qualifiera ‘’d’Enfer Vert’’ peu après.

Pour ce 7ème Grand Prix de F1 de la saison, vu le faible plateau d’engagés (16 monoplaces de F1), les organisateurs avaient décidé d’accepter des F2 simultanément, sans toutefois que leurs pilotes ne marquent de points.

Lors de ce week-end du GP d’Allemagne, disputé sur le circuit le plus exigeant au Monde, Jacky ICKX mettra ses connaissances du tracé à profit, pour se retrouver sous les feux de la rampe !

Avec son 3ème meilleur temps aux essais et ce juste derrière les F1 équipées de moteurs 3000cc de Jim CLARK (Lotus 49) et Dennis HULME (Brabham BT24), Jacky ICKX avec une MATRA MS 7 FORD F2 de 1600cc du TYRRELL RACING ORGANISATION, laissait tous les observateurs pantois !

Le lendemain durant le GP, ICKX renouvela sa démonstration au nez et à la barbe de pointures comme SURTEES-BONNIER-IRWIN-RODRIGUEZ-GURNEY-SIFFERT-Graham HILL- STEWART-RINDT ou encore Bruce MC LAREN !!!

Alors qu’il occupait une inattendue mais sensationnelle 4ème place au général derrière HULME, BRABHAM et AMON, la suspension avant droite de sa frêle MATRA MS7, alors qu’il ne restait que quatre tours à couvrir avant l’arrivée, ne résista pas aux innombrables sollicitations sur un tracé qui en raison des nombreux ‘’jumps’’, où les voitures décollaient des 4 roues avec des allures de parcours hippique !

Malgré la déception légitime du jeunot qui venait de faire la leçon à l’élite de la F1, la prestation du ‘héros de ce Grand Prix d’Allemagne ’67, ne passa pas inaperçue dans les hautes sphères de la catégorie reine au point de transformer sa performance en précieux sésame qui lui donnait accès à la cour des grands dès la fin de cette même année.

Comme quoi le talent n’attend pas forcément le nombre d’années!

UN PALMARÈS IMPRESSIONNANT…

Après avoir été intronisé dans les deux disciplines royale du sport automobile, à savoir la F1 et aussi en parallèle, les épreuves d’endurance en sport-protos, Jacky ICKX se hissa rapidement dans le cercle restreint constituant l’élite.

Pour celui qui a eu une carrière tout à fait atypique en F1, il lui aura juste manqué ce brin de réussite pour être couronné Champion du Monde, avant de briller en endurance, dont il est devenu une ‘icone !

Durant ses douze années de présence en F1, où il remportera huit victoires et deux titres de Vice-Champion du Monde, parmi les neuf Teams pour lesquels il a défendu les couleurs dont FERRARI et LOTUS, il a certes été logé à bonne enseigne mais malheureusement à des périodes, où ces deux écuries prestigieuses, se trouvaient hélas …dans le creux de la vague !

Chez FERRARI, où le Directeur de Course de l’époque, Franco LINI, avait insisté auprès d’Enzo FERRARI pour faire venir Jacky ICKX à la SCUDERIA en 1968, avant qu’il ne la quitte pour y revenir cependant en 1970, il est avec le regretté Niki LAUDA le seul à avoir eu ce privilège au sein de la plus illustre des écuries.

En endurance durant dix-huit années, Jacky a véritablement marqué son territoire par sa présence aux volants de sport-protos pour les principaux constructeurs engagés, dont FORD,FERRARI, ALFA ROMEO, GULF MIRAGE, MATRA SIMCA et PORSCHE, avec à la clé, au total, la bagatelle de … 53 victoires, dont… six succès aux très prestigieuses 24 HEURES DU MANS !

Rappelons et précisons encore qu’en 1982 et 1983 dans cette discipline de l’endurance, Jacky ICKX, sera également couronné Champion du Monde des pilotes d’endurance.

A son actif, on épinglera également le tour le plus rapide jamais atteint sur l’ancien tracé ultra-rapide de Francorchamps, long en ce temps-là de… 14 Km, où il plaça – un sacré exploit – le record de la vitesse moyenne au tour jamais atteinte à 263,415 Km/h au volant d’une MATRA 670 lors des 1.000 KM de SPA en 1974 !

Véritable ‘’touche à tout’’, Jacky ICKX s’est par ailleurs distingué également dans d’autres disciplines aussi variées que la CANAM Américaine, un Championnat qu’il remportera en 1979 pour le Team de Carl HAAS au volant d’une LOLA-CHEVROLET et ce alors qu’il découvrait la discipline, après s’être essayé déjà en NASCAR et IROC outre-Atlantique en 1977 et 1978 et le pilotage sur les ovales.

Parallèlement avec son ami Tullio ABBATE, le célèbre constructeur italien des bateaux F1 de la Mer, à l’une ou l’autre occasion, il a aussi démontré en participant à quelques épreuves de vedettes ‘’Hors-Bord’’ qu’il n’était nullement aquaphobe.

Sans oublier bien sûr plus tard, les Rallyes ou Rallyes-Raid, où il parvint à s’illustrer en remportant le PARIS-DAKAR avec l’acteur Claude BRASSEUR comme navigateur en 1983 avec une MERCEDES et très probablement sans le fameux ‘pile ou face’ de 1989, sur cette même épreuve, au volant d’une PEUGEOT 205 Turbo 16, avec son pote Christian TARIN, il aurait récidivé et obtenu un second succès.

Durant sa longue carrière, ajoutons que Jacky ICKX, a remporté 107 victoires sur 2 et 4 roues.

En 1984, il fit même un retour en F1 comme Directeur de Course au GP de Monaco, un poste qu’il occupera en Principauté durant une vingtaine d’années après des fonctions dirigeantes à Spa-Francorchamps son circuit fétiche avec ‘’ l’Enfer Vert’’ du Nürburgring.

Avec le recul et en regardant dans le rétro, Jacky ICKX est tout à fait conscient d’avoir été un pion majeur d’un sport où joies et deuils cohabitaient en permanence et que suite aux accidents graves dont il a été victime en 1963 (Course de Côte de La Roche), en 1970 lors du GP d’Espagne à JARAMA, en 1976 au GP des USA à Watkins Glen.

Sans oublier l’édition 1985 à Francorchamps aux 1000 Km de Spa avec l’accrochage avec le jeune espoir Allemand Stefan BELLOF, décédé tragiquement et aussi le drame de 1991 au Rallye des Pharaons, lorsque sa Peugeot prit feu après des tonneaux et l’issue fatale dont fut victime son équipier et ami Christian TARIN, l’ami Jacky s’estime comme miraculé d’une époque, où risquer sa vie était encore une liberté, comme il aime fréquemment le souligner !

De sa génération, Jacky ICKX a été l’un des plus doués ce qui lui a valu d’entrer dans le ‘’Hall of Fame’’des pilotes d’endurance le 2 décembre dernier, lorsqu’il a été honoré à juste titre pour l’ensemble de son œuvre en matière de sport automobile et de l’endurance en particulier.

Bon anniversaire Jacky, déballe nous encore longtemps ta légendaire bonne humeur et que le sablier s’écoule encore un long moment!

Manfred GIET

Photos : Publiracing Agency -Bernard BAKALIAN – Thierry COULIBALY – Max MALKA – AutoNewsInfo