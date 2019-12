F1 2019 : LEWIS HAMILTON ENCORE BOUDÉ PAR LA « ROYAL FAMILY »

Lewis Hamilton est six fois Champion du monde de F1 cette année et il n’e fait pas partie des 1100 personnes invitées par la Reine Elizabeth et sa famille à l’occasion du nouvel an!

Ces MBE, « Most Excellent Orders of British Empire » sont aujourd’hui plus de 100 000 répartis partout dans le monde avec divers grades dans cet honneur.

On y est chevalier, commandeur, officier ou simple membre.

La réception s’appelle le New Year Honours.

Lewis Hamilton en a été en 2008, lors de son premier titre mondial en F1 mais les suivants ont dû lasser la high society puisqu’il n’a plus jamais été invité depuis !.

Cette année, on y verra Roger Taylor (le batteur du groupe « Queen ») le cinéaste Sam Mendes, Olivia Newton- John (mais pour son rôle dans la lutte contre le cancer), Ben Stokes, célèbre joueur de cricket (ah bah oui, forcément…), Elton John qui lui a déjà été nommé Lord.

Il y a aussi des cuisiniers, une commentatrice de sports à la TV, une footballeuse, une spécialiste du Taekwondo Jane Jones sacrée Championne du monde et double médaillée olympique.

Il y a quand même des pilotes de GP qui ont été nommés, Jenson Button, Jacky Stewart (qui lui est officier, comme Stirling Moss et Jack Brabham), Nigel Mansell, lui est commandeur (comme James Bond…) mais Hamilton juste une fois…

L’ambassade d’Angleterre nous répondra peut-être qu’à cette cérémonie, on ne peut être invité qu’une fois, ce dont je doute, en particulier sur des noms comme celui d’Elton John.

Il est à souligner que Lewis Hamilton est métis, qu’il est d’une famille qui s’est arrachée pour lui offrir son premier kart, mais il serait évidemment de très mauvais goût d’imaginer que ce genre de critère puisse en quoi que ce soit influencer la famille royale.

A preuve on a bien anobli un chanteur Elton John (exceptionnel je le précise) dont la sexualité serait un pêché dans bien d’autres pays.

Alors ? Comme Hamilton n’a pas vraiment sa langue dans la poche, comme souvent dans ce milieu, pas impossible qu’il ait dit quelque chose qui n’a pas plus à Buckingham Palace.

Ou alors dans la famille royale, le dimanche, on regarde le cricket…

Bon, en France, on donne la légion d’honneur à tout Champion Olympique, mais il est vrai que nous sommes en république…

Pas les mêmes critères « my friend »…

Jean Louis BERNARDELLI