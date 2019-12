PAS DE VACANCES POUR DÉFI PERFORMANCE EN FUN CUP

Alors que les congés de fin d’année battent leur plein et que la plupart des compétitions ne démarreront qu’au début janvier, pas de répit pour l’équipe de Défi Performance, qui en attendant la course d’Abu Dhabi en Fun Cup, justement à la fin-janvier, profite de cette courte accalmie pour diversifier ses activités…

En effet, après une dernière course du Championnat Français fin octobre à Nogaro, les concurrents de cette Fun Cup, ne sont pas encore tout à fait en vacances et après avoir révisé et préparé cinq de ses voitures, l’ équipe Défi Performance, les a mises dans des containers il y a quelques jours, à destination d’Abu Dhabi, où se déroulera la traditionnelle manche hivernale de cette discipline, les 24 et 25 janvier.

En effet, c’est devenu une tradition pour ce Championnat, qui propose chaque inter-saison, à ses participants, un peu d’exotisme durant la trêve hivernale et cette année et après Dubaï et Miami, c’est à nouveau le circuit Yas Marina d’Abu Dhabi qui a une seconde fois été choisi pour cette occasion.

J’en vois déjà qui salivent à cette idée et se disent qu’il est peut-être encore temps d’en profiter…

Mais s’ils ne sont pas déjà inscrits, il est malheureusement trop tard pour se réveiller et il leur faudra attendre la première course du Championnat, laquelle est programmée au Mans le 3 avril…

Sans vouloir sous-estimer le prestige de ce mythique circuit, mondialement connu pour ses 24 Heures, assurément la plus prestigieuse course d’Endurance au monde, il faut quand même reconnaître qu’au niveau ‘exotisme’ ce n’est pas au Mans qu’on pense en hiver en premier!

Donc… dépaysement oblige, l’épreuve d’Abu Dhabi a su attiré un plateau en nombre et en qualité.

D’aileurs, on connaît d’ores et déjà la destination choisie pour l’escapade hivernale suivante… en janvier 2021 !

… La destination choisie est tout simplement la Floride et sin mythique circuit de DAYTONA !

Outre cette épreuve à Yas Marina, les participants de la Fun Cup France entameront leur saison 2020, on l’a dit les 3/4/5 avril 2020 avec les 8Heures du Mans.

Suivront dns l’ordre, les 17/18/19 avril 2020 les 8H de Dijon, puis les 8/9/10 mai 2020 les 8H de Spa Francorchamps, les 5 et 6 juin 2020 les 12H de Magny Cours.

Sommet du calendrier avec la manche Internationale des très réputées 25H de Spa Francorchamps, les 9/10/11/12 juillet 2020

Reprise du Championnat, les 4/5/6 septembre 2010 avecles 8H du Castellet, suivies les 25/26/27 septembre 2020 des 2 fois 3H30 de Lédenon.

Manche finale enfin les 17 et 18 octobre 2020, à l’occasion des 8H de Nogaro.

Par contre, en attendant ces courses et avant cela celle de fin janvier, l’équipe Défi Performance, n’est pas au repos, loin de là… Effectivement, elle profite de cette période pour organiser des tests pour des pilotes intéressés, en Fun Cup, mais aussi en Ligier Cup, qui se déroulera pour sa deuxième année consécutive aux mêmes dates et sur les mêmes circuits, avec la nouvelle LIGIER JS-2R et où l’équipe Défi engagera et alignera deux voitures.

L’atelier Seine et Marnais s’est attaqué à un autre chantier, dans un domaine totalement différent et surprenant avec la restauration d’un véhicule produit à 4 exemplaires !

Plus question de compétition cette fois-ci mais d’une classique, en l’occurrence un cabriolet d’un autre temps, que vous pourriez facilement prendre pour une Mercedes SSK de 1929, identique à celle que vous apercevez furtivement dans la dernière publicité pour la Mercedes EQC électrique…

Un peu d’histoire…

A la fin des années 70, début 80, un riche collectionneur Japonais achète une Mercedes SSK de 1929 (dont le prix se chiffre en millions d’euros aujourd’hui) et prend tellement goût à rouler avec qu’il décide d’en faire fabriquer une copie pour pouvoir l’utiliser tous les jours !

Pour cela il fait appel à Paul Weldon et son entreprise ‘Church Green Engineering’ en Angleterre, qui fait travailler Len Terry, un célèbre designer à l’époque en Formule 1 et en Indy 500, sur le projet d’une réplique dénommée GOZZY SS.

Un exemplaire de ce véhicule sera exposé au Salon de Genève en 1979 et cette voiture sera fabriquée entre 1979 et 1985. Une série de 10 exemplaires était initialement prévue mais à ce jour seuls quatre unités ont été identifiées et localisées, dont une qui sera expédiée à ce propriétaire Japonais, pour une valeur d’environ 220 000 dollars US.

Équipée d’un moteur de 2.8, 6 cylindres Mercedes, il s’agit sans aucun doute de la plus belle réplique de Mercedes SSK existant à ce jour… et Défi Performance est incroyablement parvenu à en accueillir une dans ses ateliers, pour travailler à sa restauration totale, et déjà bien avancée à ce jour.

Voilà pour l’actualité de l’équipe en cette période de fêtes, pour laquelle François Grémy, propriétaire de la structure et toute son équipe vous souhaitent une Bonne Année 2020.

José CAPARROS

Photos : DÉFI

Contacts

François Grémy : 06 84 75 87 25, gremy.francois@wanadoo.fr

José Caparros : 06 19 30 74 51, jose.guru4racer@gmail.com