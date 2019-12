F3 FIA : LE JEUNE ESPOIR FRANÇAIS THÉO POURCHAIRE CHEZ ART GRAND PRIX EN 2020.

Une grande nouvelle pour cette fin d’année, le jeune espoir Français Théo Pourchaire, s’engage et signe avec ART Grand Prix, en F3. Le Parisien espère ainsi marcher sur les pas d’Esteban Ocon, de Charles Leclerc ou du regretté Anthoine Hubert…

Chez les Pourchaire, le talent, c’est de famille ! Il y a d’abord eu Pauline, Championne de France de karting Féminine. Elle raccrocha le casque en 2017 pour entamer une carrière… De Miss ! Depuis, elle s’est lancée dans le journalisme.

Théo, son petit-frère, s’est vite fait un prénom en karting. En 2016, Gilles Gaignault, qui y assistait nous rappelle qu’il termina 3éme du Championnat du monde sur le circuit de Sakhir dans l’Île de Bahreïn, le titre allant à son compatriote Victor Martins!

En 2018, il remportait le Trophée Winfield (à ne pas confondre avec le célèbre volant), ce qui lui valu un test en F4 France.

Le Parisien transforma l’essai, finissant meilleur Junior pour son premier Championnat en sport automobile. En 2019, il s’attaqua à la redoutable F4 ADAC, pour le compte d’US Racing (l’écurie de Ralf Schumacher.)

Face à des pointures, telles Dennis Hauger, Gianluca Petecof, Niklas Krütten et consorts, on ne donnait pas cher de la peau du jeune loup Français… C’est pourtant lui qui s’imposa, quelques mois plus tard et fut sacré Champion d’Allemagne, de loin le plus difficile et le plus disputé en Europe!

A l’automne, Pourchaire se rendait au test collectif de la F3 FIA. Il y pilota successivement pour les équipes Carlin et ART Grand Prix.

C’est donc finalement avec cette seconde qu’il signe pour la saison 2020. Au temps où la F3 FIA s’appelait GP3, l’équipe de Frédéric Vasseur était un épouvantail. Elle fut notamment titrée avec Esteban Ocon (issu comme les Pourchaire du club ASK Rosny 93), Charles Leclerc, George Russell et le regretté Anthoine Hubert.

Pour 2020, ART Grand Prix compte bien reconquérir ‘son’ titre!

Comme au temps de la F4 ADAC, Pourchaire fait figure d’outsider. Il n’a rien à perdre et en cas de titre dès 2020, le Parisien pourrait commencer à songer à la F1…

Notez qu’auparavant, ART Grand Prix avait déjà recruté le Russe Alexander Smolyar.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : F4 ADAC et KART