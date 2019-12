AFRICA RACE 2020 : ALEXANDRE DEBANNE AU DÉPART

Il y avait une tradition sur le (vrai) Paris-Dakar d’antan, de grandes vedettes de la chanson, des people de haut rang, des familles princières s‘engageaient dans le rallye créé par le regretté Thierry Sabine, faisant la joie du public au départ et des villageois sur toute la route de descente vers sud avant l’embarquement à Marseille ou Séte.

J’avais même vu à l’époque à l’entrée d’un bourg du centre de la France, doté de deux feux rouges sur la nationale 20, la population demander au policier local d’actionner le feu rouge au passage des vedettes dont on lui avait donné le numéro de voiture.

Eux s’arrêtaient, c’était un peu la règle du jeu, délire dans la foule.

Bref la tradition revient sur l’Africa Race, rallye raid légitime descendant de l’aventure Thierry Sabine, j’ai déjà écrit que Marc Joineau, ancien héros du Paris-Dakar était ravi de prendre le départ cette année, il nous l’a confirmé dans son interview.

Cette fois, c’est Alexandre Debanne qui sera à Monaco sur le podium de départ de l’Africa Race le 5 janvier 2020.

Bien entendu, AutoNewsInfo l’a contacté, alors qu’il passe les fêtes en Italie…

« J’ai déjà roulé au Dakar en 2004 et 2005 en particulier comme copi de Marc Joineau quand il a couru en catégorie auto. J’organise chaque année, parfois deux fois par an parce qu’il ya un nombre énorme d’inscriptions (320 la dernière fois au Vietnam) une compétition, le raid Amazones, de la course à pieds, du VTT, du canoë et du tir à l’arc exclusivement réservée aux concurrentes féminines. Un de mes sponsors, « Atlas for women » qui fabrique des vêtements et veut lancer une ligne « Aventure » m’a proposé de faire une opération dans ce domaine. Et oui mon vieux, un sponsor qui te demande de participer à un rallye, rare non ? J’ai donc tout de suite pensé à L’africa Race, pour plusieurs raisons. »

Et Alex enchaîne et nous précise:

« D’abord, Metge et Schlesser sont des mecs authentiques, qui organisent des rallyes à l’ancienne où l’on s’arrête quand un concurrent est en difficulté et a besoin d’aide. Les bonnes valeurs du rallye raid sont là. Et puis le budget n’est pas le même que celui qui est nécessaire pour aller courir en Arabie Saoudite qui, soi-dit en passant n’est pas un pays très fréquentable. Enfin ASO n’a plus rien à voir avec le vrai Paris Dakar… »

Son équipier est Patrick Lardeau, figure emblématique du rallye raid et ancien directeur de la compète chez Toyota « comme je suis une brêle en mécanique, j’ai pris le meilleur »… nous lâche Alexandre !!!

Leur véhicule est un SSV, un Canam, marque que connaît bien Alexandre qui a participé à divers rallyes au Maroc. Pour l’Africa Race 2020, ce sera un X3, moteur de 200 cv avec turbo, le tout sur moins de 800 kilos !

« Ce qui va me changer des 4X4, quand tu attaques la dune, tu commences à suer de peur en bas parce que tu pèses deux tonnes et si tu te plantes ça va être grosse galère ! »

Ils se sont déjà entraînés à Château Lastours évidemment, « The place to be » en test de rallye raid et puis, ajoute Alexandre, « J’ ai déjà fait du rallye raid comme débutant, je sais ce qu’il ne faut pas faire même si le désert m’a d’abord appris à faire gaffe »…

Et puis ajoute t’il « Avant ça faisait vieux con de dire que c’était mieux dans le temps mais il suffit de regarder la mode vintage absolue chez les jeunes, c’est bien la preuve qu’eux aussi en sont nostalgiques. A l’époque actuelle on marche sur la tête, sur cette course on retrouve un peu de libre arbitre, on a la chance de revivre une autre époque ».

Dans cet entretien, Alexandre… a été grand !

Et bon courage quand même parce que si le désert est magnifique, il sait aussi… être sévère!

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : Autonewsinfo et collection personnelle Alexandre Debanne.