CAIO COLLET CET HIVER AUX TOYOTA SERIES EN NOUVELLE-ZÉLANDE

L’un des plus grands espoirs brésiliens en sport automobile, le jeune Caio Collet va rouler cet hiver aux antipodes dans la lointaine Nouvelle-Zélande.

Le jeune brésilien, l’un des membres de la Renault Sport Academy, Caio Collet débutera en effet sa saison de course 2020 avec un défi en s’engageant dans le championnat de Nouvelle-Zélande. Le jeune pilote de 17 ans,natif de São Paulo se rendra dans l’hémisphère sud pour y disputer la Castrol Toyota et ses cinq manches Racing en janvier et février, au terme d’une saison réussie en Formule Renault Eurocup 2019 où il a décroché six podiums et la cinquième place finale du championnat pour l’équipe R-Ace GP.

Pour sa campagne Néo-Zélandaise, Collet rejoindra la formation MTEC Motorsport – Engineered By R-Ace GP. Rejoindre la grille de cette discipline des TRS 2020 a été un choix facile pour Caio et son équipe de management étant donné que la série se courra avec les mêmes voitures et pneus que la Formule Renault Eurocup 2020 dans laquelle Caio participera également avec R-Ace GP.

Jusqu’alors Caio s’est offert un joli palmarès au cours des dernières saisons en course en dominant la Formule 4 française et le Championnat en 2018 avec sept victoires et 11 places sur le podium, faisant de lui, l’un des meilleurs jeunes venant du Brésil ces dernières années.

Une performance qui l’a également vu être retenu parmi les pilotes de la Renault Sport Academy. Programme créé par Renault Sport Racing en 2002 et qui outre Caio Collet comprend désormais les jeunes espoirs, tels que Christian Lundgaard, Max Fewtrell , Jack Aitken ou encore le Français Victor Martins.

Collet est l’un des nombreux jeunes talents exceptionnels qui va donc rouler cet hiver dans la lointaine Nouvelle-Zélande dans cette Toyota Séries qui, pour 2020, aura une toute nouvelle voiture, un tout nouveau moteur et de nouveaux pneus.

Dans l’attente de ce défi, Caio explique:

« Je suis vraiment impatient de commencer la saison de ces TRS car ce sera un excellent moyen de lancer mon année 2020des courses »

Et il poursuit:

«Les tests d’hiver en Europe ont été bons et j’ai hâte de travailler avec MEC et R-Ace GP. La grille 2020 TRS semble vraiment solide et je suis prêt pour le défi, qui me servira de forte préparation pour ma campagne en Formule Renault Eurocup en 2020. Je remercie Renault Sport Academy pour leur aide de participer à cette série et All Road Management et mes sponsors pour leur soutien continu. Je ferai de mon mieux pour obtenir de bons résultats et me battre pour la tenter de décrocher le Titre.»

Les cinq week-ends 2020 ce ces Castrol Toyota Racing Series, qui ont été ces derniéres saisons courus par des jeunes espoirs auhourd’hui en GP de F1, tels que Lando Norris et Lance Stroll dans leur ascension à travers les catégories juniors, commence à Highlands Motorsport Park à Cromwell dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande au cours du week-end du 17-19 janvier.

La série reste dans l’île du Sud pour le deuxième tour une semaine plus tard, se déplaçant au parc Teretonga près d’Invercargill pour son deuxième round.

La série se dirige ensuite vers l’île du Nord pour les trois derniers week-ends de course. Cela comprendra le trophée commémoratif Denny Hulme à Hampton Downs Motorsport Park, la New Zealand Motor Cup dans un lieu encore à confirmer et enfin la manche finale, le Grand Prix de Nouvelle-Zélande, le week-end du 14 au 16 février à Manfeild sur le Circuit Chris Amon à Feilding.

John ROWBERG

Photos : EUROCUP

LE CALENDRIER 2020 DES TOYOTA SERIES

17-19 Janvier 2020: Highlands Motorsport Park, Cromwell – Dorothy Smith Memorial Trophy

24-26 Janvier 2020: Teretonga Park, Invercargill – Spirit of a Nation Cup

1-2 Février 2020: Hampton Downs Motorsport Park, Waikato – Denny Hulme Trophy

7-9 Février 2020: Pukekohe Park, Pukekohe – New Zealand Motor Cup

15-16 Février 2020: Manfeild Circuit Chris Amon, Feilding – New Zealand Grand Prix