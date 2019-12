DES VICTOIRES ET DES PODIUMS AU PIED DU SAPIN CHEZ DRIVING KONCEPT…

Les festivités ont déjà commencé chez Driving Koncept, où le coach-pilote David Zollinger jette un dernier coup d’œil sur les succès de 2019.

Fort de multiples victoires, podiums, et révélations de talents, la Scuderia ‘DK’ peut nourrir des ambitions légitimes pour la nouvelle année à venir.

David, vos élèves ont de nouveau glané beaucoup de victoires et de podiums aux quatre coins de l’hexagone ?

Oui je suis très heureux de perpétuer notre « moisson » de victoires dans nos championnats fétiches. En Caterham d’abord, nous avons vibré dans les 3 catégories ! Emmanuel Horneit termine 3ème du classement Academy après s’être offert quatre belles victoires. Il a d’ailleurs été rejoint sur un podium cette saison par Bertrand Semaille, qui réalise à son tour de très bons débuts dans la discipline. Ils pourront ainsi marcher sur les traces de Bruno Noregral qui termine vice-Champion d’une catégorie Roadsport toujours plus relevée. Et ce n’est pas Philippe Godeffroy qui dira le contraire, avec un podium et une fantastique progression tout au long de l’année. Enfin, je suis très heureux d’avoir pu revenir à mes premiers amours pour quelques piges au volant de la Caterham 420R N°1 que je partage avec Antoine Weil, coach DK et ami de longue date. Tonio et moi nous sommes offerts 6 victoires cette année, dont un carton plein pour ma part à Ledenon où j’ai pu partager le podium avec notre élève Arnaud Griffon. Alors qu’Antoine a accompagné Francis Chatelain pour son premier podium en 420R au Castellet.

Un bonheur complété par les nombreux podiums et victoires décrochés par Christian Vaglio-Giors et Marc Faggionato en Championnat de France Historique des Circuits.

Je tiens vraiment à remercier l’équipe Palmyr et les hommes autour de Kosma Zarazik qui ont rendu tous ces succès possibles. Vous le savez, cette équipe est une vraie famille pour nous, et c’est une fierté de pouvoir faire évoluer nos élèves dans un environnement aussi compétitif.

Place désormais à l’international où vos élèves n’ont pas démérité !

Oui nous avons tout d’abord vécu une saison incroyable avec Marvin Klein, qui réussit ses débuts en Coupe Porsche Carrera Cup avec le Team Martinet by Alméras. Acteur aux avant-postes et même vainqueur à Spa au classement général en Carrera Cup France, Marvin a également brillé au cœur du très réputé peloton de la Supercup, où il s’adjuge la victoire en Rookie dès son premier départ ! Les berlines du GT ont d’ailleurs bien réussi à nos jeunes loups puisque Greg Segers a pu lui aussi se montrer sur le devant de la scène internationale au volant d’une RS.01 de l’équipe AB Sport en Ultimate Racing Cup. Enfin, vous connaissez tout notre attachement à la catégorie CN ! Nous avons ainsi pu reformer la redoutable association Team Palmyr/Norma M20-FC pour aller chercher une deuxième place à Valencia avec Philippe Mondolot, Christophe Kubrick et Marc Faggionato, avant de monter sur la plus haute marche du podium du Castellet avec Timothé Buret et Christian Vaglio-Giors !

Alors que du côté de l’Alpine Europa Cup, vos deux pilotes gentlemen drivers, Stéphane Proulx et Franc Rouxel ont énormément progressé et appris cette saison. Vos entraînements et votre accompagnement leurs ont permis de monter sur le podium.

Effectivement, la aussi Driving Koncept a permis à ses élèves de se mettre en évidence!

Mais DK suit aussi des futurs espoirs apprentis-pilotes

Enfin, nous assurons effectivement la relève chez Driving Koncept puisque nous suivons désormais deux jeunes espoirs du karting, Mathys Jaubert et le nouveau Champion de France cadet Paul Alberto. J’ai vraiment hâte de les aider à progresser vers le plus haut niveau.

Voilà deux jeunes talents qui ont dû vous suivre avec des étoiles plein les yeux en juin dernier lors de votre troisième participation aux 24 Heures du Mans ?

Oui quelle semaine incroyable ! Le Mans reste une expérience vraiment unique, et après trois départs, j’en rêve toujours. L’équipe Algarve Pro Racing a fait du très bon boulot et nous avons ainsi pu terminer avec un top 10 en LMP2 à la clé, et même un top15 au classement général. Inutile de vous dire que je suis déjà au travail pour remettre ça dès l’an prochain…

…Justement, quels sont les projets 2020 de la Scuderia Driving Koncept ?

Je suis très satisfait de ce que nous avons accompli cette année avec nos élèves, et nous pouvons donc partir à la conquête de nombreux titres la saison prochaine. En Carrera Cup France tout d’abord avec Marvin Klein qui devrait continuer le travail commencé cette année avec le Team Martinet by Alméras. La couronne sera aussi dans le viseur de Greg Segers en Utlimate Cup GT, alors que Christian Vaglio-Giors sera lui en chasse du Championnat de France Historique des Circuits au volant de Formule Renault et de sa Formule Ford. Enfin, nous garderons notre armada Caterham qui sera cette fois en mesure de nous ramener tous les titres possibles !

Et, David précise :

Nous finissons donc cette saison 2019 avec les yeux pleins d’étoiles, des objectifs plein la tête et surtout avec des rêves que nous vivons aussi grâce à nos fidèles partenaires que je tiens à remercier très chaleureusement.

Avant de conclure:

C’est désormais l’heure de vous souhaiter de très bonnes fêtes à tous et de vous donner rendez-vous l’an prochain sur les circuits. Pour nous, 2020 a déjà commencé !

François LEROUX

Photos : Hugues LAROCHE – Thierry COULIBALY – Gilles VITRY – Stéphane LECREUX – Antoine CAMBLOR -AutoNewsInfo