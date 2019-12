INCROYABLE… EN 70 ANS HONDA A CONSTRUIT ET VENDU 400 MILLIONS DE MOTOS !

C’est en 1949 que la belle histoire commence avec la Dream D-Type (Photo d’ouverture), la boîte existe depuis un an et a été fondée par un ingénieur génial, Soichiro Honda.

Aujourd’hui, Honda produit 20 millions de motos chaque année !

L’expansion internationale a été rapide, en 1963, on ouvre une usine en Belgique, aujourd’hui, la marque st construite dans 35 usines réparties sur 21 pays.

Il est vrai que la gamme est large, allant du 50 cc aux grosses 1800 !

Mais ce sont évidemment les pays dits émergents qui sont aujourd’hui le plus gros marché, Honda construit une usine en Thaïlande en 1967, puis en Indonésie en 1971, en Chine en 1992, en Inde, le plus marché de la société, en 2001.

On trouve aussi des usines Honda au Brésil… au Nigéria…

La chose très étonnante c’est que le marché intérieur de Honda est minuscule, au Japon il n’est vendu que 200 000 motos par an !

Les trois plus gros marchés sont l’Inde (6 millions), l’Indonésie (5,2 millions) et le Vietnam 2,8 millions).

Quand je suis allé dans ce pays, je suis resté deux semaines à Saigon avant de remonter jusqu’à la Baie de Ha Long en auto, et la circulation des deux roues dans la vile principale du sud du pays est démentielle, au feu rouge, une masse compacte de (petites) motos s’arrête, sur des dizaines de rang de large et de long.

On est tellement serrés qu’il est inutile de poser le pied à terre (sauf pour ceux qui sont à l’extérieur de la masse !).

On comprend vite qu’en ville, dans ces pays, le deux roues motorisé est quasiment le seul vrai moyen de transport et donc que les constructeurs se battent sur ces marchés très importants avec des taux de hausse énormes.

Aujourd’hui, Honda fabrique aussi de très beaux avions, des générateurs électriques, des moteurs de bateaux et cette célèbrissime tondeuse à gazon que connaissent tous ceux qui ont un jardin.

Dans le monde de la moto française, c’est l’apparition en 1968 de la « Quat’Pattes », on dit aussi la Four (on prononce comme un four), la plus belle des 750 de tous les temps, que l’on retrouve aujourd’hui partout dans les clubs de collectionneurs, preuve qu’elle était en plus solide, qui fait une entrée culte sur le marché.

Il y a aussi ce modèle best-seller, que je trouve torride d’ailleurs, le Cub, vendu à 100 millions d’exemplaires depuis sa création en 1958, la plus grosse vente de motos de l’histoire !

On ajoute évidemment que la marque est aussi en tête de tableau aux championnats du monde de vitesse avec 69 titres.

Honda est aussi titré en trial, en cross, en enduro…

Sa dernière création en compétition est destinée aux courses de WSBK (et aux motos hyper sportives vendues en grand public), elle a un nom facile à retenir (CBR1000RR-R), c’est la mode actuelle les noms imprononçables et impossibles à mémoriser…

A son guidon, Bautista aurait déjà (officieusement) battu le record du circuit de Portimao!

Et bien Honda, bienvenue en 2020 !

Jean Louis BERNARDELLI