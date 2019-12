DIX FORTUNES SPORTIVES SUR DIX ANS : LES POINGS ET LES PIEDS RAPPORTENT PLUS QUE LES SLICKS !

Le très célèbre magazine US ‘Forbes, publie chaque année des palmarès de fortunes mondiales, sportives ou pas sportives, en calculant en général les 100 personnes les mieux payées dans tel ou tel domaine.

Cette fois-ci, le journal de New York a procédé à un autre comptage, celui des 10 plus grosses fortunes amassées en dix ans tous sports confondus.

Donc depuis 2010.

Et, même si les chiffres qui vont suivre peuvent donner le tournis, on est très loin des domaines industriels, on parle par exemple d’un vote des actionnaires de Tesla accordant 56 milliards de dollars au PDG, Elon Musk pour les dix années à venir !

Dans une boîte qui dégage 21 milliards par an de chiffre d’affaire et a sur le dos plus de neuf milliards de dettes… La folie suicidaire absolue de l’économie moderne!… Source du magazine Le point...

Bon, le sportif qui a gagné le plus d’argent en dix ans est … un boxeur, Floyd Maywever Jr, estimé à 915 millions de dollars… et c’est là le truc démentiel, 500 millions pour deux matches en 2015 and 2017 contre Manny Pacquiao and Conor McGregor !

Dans le classement en bas de reportage, le mot « soccer » signifie football européen, on prononce soker (surtout pas seuker !) avec cette constatation, savoir taper dans un ballon est assez fructifiant…

En américain, football signifie football américain, qui paradoxalement se joue beaucoup à la main…

En fait, une constatation, tout ce qui consiste à taper, dans un mec, dans un ballon, dans une balle de tennis, dans une balle de golf peut rapporter un gros paquet d’oseille!

Les seuls qui finalement gagnent bien leur vie sans taper qui ou quoi que ce soit, sont les pilotes des sports mécaniques…

En cherchant la petite bête on peut dire qu’ils tapent parfois dans les freins ou dans les pneus, et même dans les rails ou les « air fence », mais justement ce n’est pas là la règle du jeu, contrairement aux autres sports du tableau…

Donc le meilleur d’entre eux, septuple Champion du monde de Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton parvient à se glisser … à la modeste dixième place de ce tableau de ces sportifs les plus riches de la décennie, j’ajoute qu’à part les boxeurs, qui peuvent perdre la vie à chaque coup reçu et bien sûr les sports mécaniques, les disciplines qui rapportent sont peu risquées.

Mais bon, ce serait petit joueur de retenir ce seul critère.

Voilà le tableau d’honneur des nantis et donc à priori des talentueux, le sport est finalement le seul domaine où l’expertise et le savoir-faire sont toujours rois…

Y compris quand on commence à se faire vieux, le seul joueur de tennis du tableau est Roger Federer, un Suisse génial que j’ai connu quand il est venu voir le Supercross de Genève, il a 38 ans, un poil plus jeune que Valentino Rossi mais infiniment plus riche, la moto ne fait pas partie de la liste en or…

Et pourtant les ‘ Seigneurs ‘ en moto, les Rossi et autres Marc Marquez touchent des fortunes… mais pas autant que les sportifs les plus riches!

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : Facebook, FFFA, AutoNewsInfo, MotoGP

LE TOP 10 POUR LE MAGAZINE FORBES

1- Floyd Mayweather Jr (boxe) : 915 millions $

2 – Cristiano Ronaldo (SoccerFoot) : 800 millions $

3 – Lionel Messi (Soccer-Foot) : 750 millions $

4 – LeBron James (Basketball) : 680 millions $

5 – Roger Federer (Tennis) : 640 millions $

6 – Tiger Woods (Golf): 615 millions $

7 – Phil Mickelson (Golf): 480 millions $

8 – Manny Pacquiao (Boxe): 435 millions $

9 – Kevin Durant (Basketball): 425 millions $

10 – Lewis Hamilton (Auto-F1): 400 millions $