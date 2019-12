NICO CIAMIN, LA DS3 R5 ET DG RACING EN MONDIAL WRC EN 2020

Nicolas Ciamin et la Citroën C3 R5 DG Sport Compétition seront réunis en Championnat du Monde des Rallyes WRC en 2020

Dans la foulée des RACB Awards 2019 qui lui ont valu le titre de ‘Team of the Year’ en Belgique, l’équipe DG Sport Compétition est déjà en mesure d’officialiser un de ses programmes pour la saison 2020. Et non des moindres, puisque c’est de la scène mondiale des rallyes dont il est question !

Après avoir brillé en compagnie de Mads Østberg et Guillaume de Mévius en WRC-2 Pro et en WRC-2 cette année, la formation de Theux, nous annonce qu’elle prendra part à un minimum de six rallyes dans ce qui est désormais baptisé WRC-3, le tout avec la Citroën C3 R5 et le jeune Français Nicolas Ciamin au volant !

Alain Georges, responsable de DG Sport Compétition, confie :

« Ce programme nous fait d’autant plus plaisir qu’il a été rendu possible grâce à une aide officielle de Citroën Racing. Il s’agit du coup d’envoi d’une aventure étalée sur deux ans, qui va permettre à Nicolas d’acquérir de l’expérience, mais aussi hausser le ton dès que l’occasion se présentera. L’intersaison va d’ailleurs être courte pour tout le monde, puisque la première épreuve sera déjà le Rallye de Monte-Carlo, où Ciamin est en mesure de briller directement. Pas question néanmoins de lui mettre la pression. Vous pouvez plutôt compter sur DG Sport Compétition pour l’assister dans une progression méthodique. Ce qui est sûr, c’est que l’implication de Citroën Racing est une reconnaissance du talent de Nicolas, et ça, c’est vraiment chouette… »

Toujours copiloté par Yannick Roche, Nicolas Ciamin a la ferme intention de saisir l’opportunité qui lui est offerte de briller au plus haut niveau…

Le rallyman Niçois nous explique :

« Je suis d’autant plus ravi que je vais enfin pouvoir aborder dans des conditions optimales un programme complet en WRC-3, nouvelle appellation du WRC-2. Le fait de pouvoir poursuivre l’aventure avec DG Sport Compétition et de bénéficier d’une aide officielle de Citroën constitue la double cerise sur le gâteau. Ce programme, centré sur les épreuves européennes du World Rally Championship, va bien sûr me permettre de démontrer ma pointe de vitesse sur asphalte, mais aussi de faire le plein d’expérience sur la terre, ce qui m’a manqué jusqu’à présent. »

Il y a peu, Nicolas Ciamin a eu l’occasion de prendre en main la Citroën C3 R5 dans le cadre d’une séance de tests organisée en Belgique.

Nico poursuit et précise :

« La comparaison avec d’autres voitures, que je connais très bien, était aisée, et le niveau de performance de la Citroën m’a vraiment séduit. Je me suis rapidement senti à l’aise à son volant, et quand on voit les résultats dans l’ex-WRC-2 et en Championnat de France, le potentiel de la chevronnée ne fait aucun doute. C’est donc au Monte-Carlo que je vais entamer cette nouvelle aventure, un rallye différent des autres, où il convient d’envisager spéciale par spéciale, en fonction de l’évolution de la météo. Si c’est sec, on pourra attaquer d’emblée, mais si la neige et la glace sont présentes, il faudra redoubler d’attention et de prudence, et le rôle des ouvreurs sera primordial. L’objectif est clair : terminer ! »

Rendez-vous donc en Principauté de Monaco pour le début de cette nouvelle collaboration entre DG Sport Compétition et Citroën Racing…

Christian COLINET

Photos : DG RACING