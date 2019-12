PORSCHE FRANCE FÊTE SES CHAMPIONS DE LA CARRERA CUP 2019, A PARIS

Comme chaque fin d’année, Porsche France avait réuni ce mardi soir 17 décembre 2019 et dans le cadre prestigieux de la superbe place Vendôme à Paris, ses Champions de la ‘Promo’ 2019, au cours d’une magnifique soirée, présentée par Guenaëlle Longy.

Et pour la seconde année consécutive, le titre de Champion de cette Porsche Carrera Cup est à nouveau revenue au très véloce et performant pilote Turc Ayhancan Güven de l’équipe Martinet by Alméras, que manage Philippe Alméras.

Lequel s’il triomphe certes, précisons qu’il ne l’emporte qu’in extremis et d’un … fil, totalisant 207 points à l’issue de la sixième et ultime manche disputée sur la piste Varoise du circuit Paul Ricard, au Castellet, totalisant, répétons-le… 207 points contre… 206 à son dauphin, Florian Latorre de l’écurie RMS de Thierry Ozoux!!! Ce dernier battu et devancé d’un maigre petit point !

Le podium étant complété par Hugo Chevalier, autre pilote du Team Martinet by Alméras, troisième, lui, avec 180 points.

Top 5 pour Come Ledogar de la formation Team 85 Bourgoin Racing de Benoit Bourgoin et pour Enzo Guibbert du Racing Technology de Sylvain Nöel, respectivement crédités de 178 et 125 points.

Ensuite, on pointe dans l’ordre, Marvin Klein, Victor Blugeon, le jeune transalpin Ginmarco Quaresmini, Adam Eteki et Nicolas Mislin.

Dans la catégorie des Pro/Am, le titre revient à Nicolas Mislin du Racing Technology qui compte 247 points et devance Christophe Lapierre – déjà couronné Champion à cinq reprises – de l’équipe du Sébastien Loeb Racing dirigé par Franck Tiné, vice-champion cette année avec 213 points.

Stèphane Denoual autre membre du Martinet by Alméras, classé troisième avec 148 points, les accompagnant sur le podium. Suit avec 146 points, David Hallyday du RMS.

En Am, succès de Jérôme Boullery du Racing Technology avec 176 points, lequel précède Emile Caumes du Team 85 Bourgoin Racing, second avec 115 points et Denis Papin du Racing Technology, troisième avec 81 points.

Chez les ‘ Rookies, titre pour Enzo Guibbert du Racing Technology avec 131 points devant Marvin Klein du Martinet by Alméras, deuxième lui, avec 124 points et Adam Eteki, du Team 85 Bourgoin, qui suit avec 84 points.

Enfin, du coté des équipes, sacre pour le Martinet by Alméras avec 371 points qui devance RMS second, avec 278 points et le Team 85 Bourgoin Racing, troisième avec 241 points.

Au cours de cette belle soirée de remise des prix de cette Porsche Carrera Cup, on a également eu le plaisir de découvrir la dernière-née de la firme de Stuttgart, la toute nouvelle Porsche Taycan … électrique !

Magnifique voiture dans la lignée des Porsche…

Gilles GAIGNAULT

Photos : Alexis GOURRE – AutoNewsInfo