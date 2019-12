EUROFORMULA : LA DALLARA 320 ROULE !

Motopark, Carlin et Fortec sont les premières écuries d’EuroFormula Open à avoir reçu la nouvelle Dallara 320 d’EuroFormula Open. Tom Dillmann a pris le volant et il envisage un retour en F3, dix ans après son titre en Allemagne…

L’EuroFormula Open et la Super Formula Lights (ex-Japan F3) sont les deux championnats qui emploieront la nouvelle Dallara 320, l’an prochain. Elles remplaceront les anciennes Dallara F3 (à ne pas confondre avec les F3 FIA, également fournies par Dallara !) La 320 est peu ou proue une Dallara F318 équipée d’un halo.

Alors que la Super Formula Lights s’est offert un simili-test collectif à Suzuka, l’EuroFormula Open était en ordre dispersé.

Fortec a reçu une voiture, qui est en cours de montage.

Carlin a fait rouler un châssis à Pembrey, sa piste d’essai attitrée.

Parmi les équipes présentes en 2019, Double R et Drivex seraient sur le point d’acheter des 320. CF Racing, elle, serait désormais présente à temps plein, avec le gentleman-driver Stefano Leaney.

Vient enfin Motopark. Elle possède au total trois Dallara 320. Sena Sakaguchi et Simo Laaksonen étaient à Suzuka, où ils portaient les couleurs de B-Max with Motopark. Quant à Tom Dillmann, il a déverminé le troisième châssis à Oschersleben -fief de l’équipe-. Viré par NIO, cet été, l’Alsacien pense pouvoir effectuer quelques piges en Formule e. En effet, il y a des problèmes de date. James Calado, Antonio Felix da Costa, Sebastien Buemi et Brendon Hartley devront choisir entre l’ePrix de Sanya et le WEC à Sebring. Quant à Nico Müller, il devra soit manquer l’ePrix de New York, soit être absent en DTM, à Norisring. Cela fait autant de possibilités de baquet pour Dillmann… D’ici-là, l’ex-champion de F 3.5 V8 pourrait courir chez Motopark, en EuroFormula Open ! Contrairement à la F3 FIA, l’EuroFormula Open ne possède pas de limite d’âge (Leaney étant plus vieux que lui), ni de critères pour exclure les pilotes trop capés. Champion de F3 ATS, en 2010, Dillmann avait disputé le FIA International Trophy de F3, en 2011, avec Motopark.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : TOM DILLMANN