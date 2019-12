VICTOIRE ET DOUBLÉ DES PANIS A ANDORRE EN TROPHÉE E ANDROS

La deuxième manche du e-Trophée Andros « 100% électrique » ne s’est finalement jouée que sur une seule course ce samedi 21 novembre , l’épreuve de la veille vendredi ayant été annulée par décision de la Sécurité Civile du Gouvernement d’Andorre à cause des difficiles conditions météo !

La famille Panis – Olivier le patriarche et son fils Aurélien – s’est illustrée en Elite Pro sur le circuit du Pas de la Case avec la victoire d’Aurélien et la deuxième place d’Olivier !

En catégorie Elite, Stéphane Ventaja monte sur la 1ère marche du podium aux cotés de Julien Fébreau qui faisait ses débuts en 4 roues motrices.

ELITE PRO : deux Panis sinon rien: victoire d’Aurélien devant Olivier !

La famille Panis s’illustre déjà en qualifications : Aurélien au volant de son Audi A1 du Saintéloc Racing remportant cette séance devant son père Olivier qui pilote lui son AS 01 du Sébastien Loeb Racing tandis que JB Dubourg le multiple Champion en titre, avec sa Renault ZOE du DA Racing, signe le 3ème temps.

Par la suite les six premiers qualifiés se sont élancés pour disputer la Super Pole remportée … par Olivier Panis.

La 1ère ligne pour la Super Finale étant 100% Panis avec Aurélien en pole position aux côtés de son père et juste derrière on retrouve le Champion en titre, JB Dubourg .

La Super Finale était très attendue par la foule autour du Circuit du Pas de la Case et celle-ci a pu apprécier la victoire d’Aurélien Panis devant son père Olivier et JB Dubourg. Derrière le trio de tête, on a assisté à une grosse bagarre pour la 4ème place, finalement raflée par Nicolas Prost lui aussi avec une Renault ZOE, du DA Racing qui précéde Franck Lagorce et son Andros Sport AS 01 de l’Yvan Muller Racing.

Au classement final de la journée, Aurélien Panis signe sa seconde victoire de la saison avec à ses côtés son père l’ex-pilote de F1 et victorieux du plus prestigieux des Grands Prix, celui de Monaco, Olivier Panis et nouveau podium pour JB Dubourg qui monte sur la 3ème marche.

Aurélien Panis du Saintéloc Racing, expliquait:

« Super content de cette victoire ! Nous avions prévu avec l’équipe de passer les fêtes avec le maillot jaune en confirmant la 1ère place au général, c’est chose faite ! De plus, me battre contre mon père en Super Finale, restera un souvenir longtemps gravé dans ma mémoire. Merci à tout le team pour le super travail malgré les conditions météo difficiles ».

ELITE : Beau succès pour Stéphane Ventaja!

Belle entrée en matière à l’aube ce samedi pour Stéphane Ventaja avec l’Audi A1 du Saintéloc Racing qui signe la pole position à l’issue des manches qualificatives. Il s’élance sur la 1ère ligne de la finale qu’il remporte ensuite sur ce Circuit du Pas de la Case aux côtés de Sylvain Pussier et sa Peugeot 208 du Sylvain Pussier Compétition et du fidèle pilote du Trophée, Gérald Fontanel du CMR.

A noter la belle 4ème place du commentateur des GP F1 sur Canal, Julien Fébreau qui disposait pour cette ‘ pige’ d’une Audi A1 du Saintéloc Racing !

Le journaliste sportif spécialiste de la Formule 1 sur Canal +, qui visiblement prend toujours autant de plaisir à pratiquer la course sur glace…

La Super Finale a offert un beau spectacle au public d’Andorre. Stéphane Ventaja s’est littéralement envolé dès le départ et a conservé sa 1ère place sans encombre.

Mais derrière ce fut chaud-bouillant, car c’est pare-chocs contre pare-chocs, que Fontanel et Pussier se sont livrés bataille pour le gain de la deuxième place.

A la fin de cette journée Stéphane Ventaja montait sur la 1ère marche. Il était entouré de Julien Fébreau et de Sylvain Pussier.

Stéphane Ventaja qui confiait :

« Je suis très content de cette victoire dans des conditions assez difficiles avec les 60kgs de lest. Toute l’équipe Saintéloc a mis tout en œuvre pour qu’on soit très efficace. Très bonnes fêtes à tous et rendez-vous à Isola 2000 ! »

Quant à notre jeune confrère Julien Fébreau, lui, il lâchait :

« Superbe expérience pour une première en 4 roues motrices et directrices 100% électrique. Ces autos sont redoutables de fiabilité et de performance et marchent très fort. Merci au team Saintéloc de m’avoir donné cette opportunité et si bien entouré. Merci également à mon coach Marc Laboulle de m’avoir accompagné sans relâche, cette 2ème place est aussi la sienne ! »

Désormais, place à la trêve des confiseurs et prochaine étape, avec le rendez-vous fixé à Isola 2000 les 10 et 11 janvier 2020

François LEROUX

Photos : Bernard BAKALIAN