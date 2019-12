MOTOGP 2019 : QUAND LORENZO DÉCOUVRE LA DOLCE VITA … ET PENSE ENCORE A LA MOTO

Depuis sa retraite officiellement annoncée à Valence (mais très longuement mûrie) Jorge Lorenzo découvre une sorte de vraie vie, en tous cas une vie dont on peut profiter…

On l’a donc vu dans un premier temps à Bali, à la piscine, puis en compagnie d’une charmante jeune fille qui a posé une photo sur son réseau social.

Mais on a su très vite qu’il s’agit d’une célèbre actrice indonésienne (d’un pays où le MotoGP a un énorme succès) qui embrasse le multiple Champion du monde, aussi chaleureusement!

Du coup, on se fout complètement de ce qu’ils ont fait ensemble avant ou après mais il est clair que la jeune fille a surtout cherché à faire du buzz, on eut dit à mon époque très irrespectueuse et aujourd’hui bannie de nos mœurs qu’elle se la pète un max…

Ensuite, il y a la photo d’ouverture de notre papier « people », que Lorenzo a lui-même posté sur son réseau, donc peut-être plus crédible.

En tous cas le décor est magnifique. Il est avec cette jeune fille qui semble être un tout petit peu passée par la case chirurgie esthétique, devant l’arbre de Noël de 37 mètres de haut, qui se visite de l’intérieur !

Il est placé devant le Duomo (Le Dôme) de Milan, l’une des églises les plus incroyables que je connaisse (même si je ne suis en rien croyant), par sa taille d’abord, elle doit être la plus grande d’Europe après la basilique de Saint Pierre.

C’est un endroit qui me fait toujours frissonner par son histoire incroyable.

D’où en fait ce papier parce que ce que Jorge Lorenzo fait de ses nuits d’homme libre, ne me regarde en rien.

La construction du Duomo a commencé en 1387 (Vinci l’a donc connue, tout comme Michel-Ange !), elle est couverte de marbre (payé par le duc Visconti, seigneur de Milan) et il aura fallu … six cents ans pour qu’elle soit dans son état actuel, l’Italie est une région sismique importante et le métro qui passe tout près a créé des vibrations mortelles pour les piliers qui ont été récemment consolidés.

C’est un endroit romantique en diable, à condition de ne pas se faire ch… dessus par les pigeons (pardon lecteurs, j’ai toujours une forme d’humour adorateur de Desproges) et à Noël cet arbre magnifique de couleur rouge fait éclater le monument de lumière.

Voilà, Jorge Lorenzo sait où il faut aller pour faire des photos historiques.

Alors comme autonewsinfo est plus dédié aux sports mécaniques qu’à la bamboche mondaine, il me faut bien trouver une liaison…

Fastoche, déjà Jorge Lorenzo habite Lugano en Suisse, pas très éloigné de Milan et à Noël ce n’est pas forcément un must, pas impossible que ce soit disons… paisible. Avec mes amis helvètes je suis d’une diplomatie digne d’un émissaire florentin…

Donc Milan… mais j’ai aussi calculé que l’on est à 35 km de Lesmo, le siège européen de Yamaha GP!

On sait que Yamaha rêve de faire bosser Jorge Lorenzo comme pilote de test, recrutement adoubé par Valentino Rossi, qui sait que la moto a besoin d’un pilote d’essai performant.

Et donc pas impossible que Lorenzo soit aussi allé discuter le bout de gras avec Lin Jarvis, mais Lorenzo est évidemment très gourmand, il a évidemment envie de rester dans le milieu du MotoGP mais pas pour rien…

Et il sait que les bleus en ont besoin…

D’ailleurs, notre confrère en langue espagnole Marca, affirme que l’accord est tout proche…

Mais on rêve bien sûr, Lorenzo le romantique a juste voulu aller voir le Duomo illuminé…

Dolce vita… Il y a eu un film phénoménal de Bernardo Bertolucci, réalisateur italien de « Prima della Rivoluzione », où le carton d’ouverture reprend une phrase de Talleyrand « Qui n’a pas connu l’Ancien Régime ne sait pas ce qu’est la douceur de vivre »…

Si l’ancien régime de Jorge Lorenzo est la course, la douceur de vivre c’est maintenant ?

Il la mérite…

Jean Louis BERNARDELLI