LA FIRME ITALIENNE PIRELLI REMPLACERA MICHELIN EN MONDIAL DES RALLYES WRC A PARTIR DE 2021

Le manufacturier Italien Pirelli, qui était déjà présent en Championnat du monde des rallyes WRC, va devenir le fournisseur officiel des concurrents du WRC pour la période allant de 2021 à 2024.

Ainsi en a décidé par un vote électronique organisé en début de semaine, le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA (Fédération Internationale Automobile) afin de choisir le futur équipementier et fournisseur pneumatiques du WRC pour la période entre 2021 et 2024.

Ce vendredi 20 décembre 2019, le service communication de la FIA, a annoncé l’identité du lauréat, la firme Milanaise Pirelli qui a été retenue.

Opposé au Coréen Hankook, à l’Indien MRF (Madras Rubber Factory) et au Français, l’Auvergnat Michelin, Pirelli remplacera donc pour quatre ans des 2021, la marque Clermontoise Bibendum et équipera avec tous ses pneumatiques fabriqués … en Turquie, les voitures des catégories RC1 (WRC) et RC2 (R5).

Rappelons que Pirelli est déjà le fournisseur en GP en pneumatiques des monoplaces du Championnat du monde de Formule 1.

Une décision à laquelle Michelin ne s’attendait surement pas et ce d’autant plus que Bibendum venait déjà de perdre la fourniture et l’équipement des prototypes de la catégorie des LMP2 en Championnat du monde d’endurance WEC et aussi en Championnat d’Europe de l’ELMS ! Dorénavant confié à la firme Américaine d’Akron, Good Year!

Mais il se murmure en coulisses que la direction générale de Michelin à Clermont Ferrand, n’est plus guère intéressée par la compétition. Et n’accorderait plus tous les budgets nécessaires…

Au plus haut niveau, mais maigre consolation, il reste tout de même en portefeuille chez Michelin, le Championnat du monde MotoGP!!!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – PIRELLI – MICHELIN