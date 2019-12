LA DERNIÈRE PORSCHE 911 UNE SPEEDSTER 991 SORT DE CHAÎNE A ZUFFENHAUSEN

Évènement à Zuffenhausen : l’ultime Porsche 911 de la génération « 991 » sort de chaîne. Mais rassurez-vous, ce n’est pas la fin de la 911…

Un chapitre se referme chez Porsche. La dernière 911 de la génération 991 vient de quitter la chaîne de Zuffenhausen aux environs de Stuttgart. Pour info, il s’agissait… d’un Speedster!

La 911 fut lancée en 1964 et depuis, elle a connu pas mal d’évolution (à commencer par le refroidissement par eau et non plus par air.) Sur la 991, l’empattement à gagné 100mm d’un coup, atteignant 2,45m (on est loin des 2,21m des débuts…) Grâce à l’emploi de l’aluminium, elle n’a gagné que 20kg. Certaines versions furent mêmes plus légères que leur prédécesseur.

Lancée en 2011, la 991 a donc été la voiture du cinquantenaire, en 2014. En 2017, Porsche fêtait la millionième 911. A ce titre, avec 233.540 unités, la 991 fut la plus populaire de la lignée.

Bien sûr, chez Porsche, il est hors de question d’interrompre un véhicule aussi représentatif que la 911. Un nouveau modèle fut dévoilé au salon de Los Angeles 2018, génération 992.

La transition s’est donc effectuée sur une année et désormais, seule la 992 reste au tarif. Un nouveau chapitre débute…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : PORSCHE