CHAMPION D’ALLEMAGNE F4, THÉO POURCHAIRE CONTINUE D’ENCHAÎNER LES TITRES

C’est avec une détermination sans faille et un esprit de combattant toujours aussi affirmé que Théo Pourchaire a remporté le Championnat d’Allemagne de Formule 4 2019, le dimanche 29 septembre dernier au Sachsenring.

Membre de la Sauber Motorsport Academy, le jeune et talentueux Français âgé seulement de 16 ans continue d’engranger les titres en sport automobile. Avec un total de 12 podiums dont 4 victoires et 6 pole-positions, Théo Pourchaire a impressionné tout au long de sa saison de F4 passée avec le team US Racing de Gerhard Ungar et Ralf Schumacher.

De quoi voir l’avenir à un échelon supérieur avec beaucoup d’optimisme.

Pas une saison sans une titre et cela fait des années que cela dure pour Théo Pourchaire !

En Karting, le pilote de la ville de Grasse a remporté cinq victoires en Championnat et Coupe de France, avant de s’illustrer sur la scène internationale, avec un podium au Championnat de France Junior et une victoire en Championnat d’Europe OK.

Et une troisième place à laquelle Gilles Gaignault à assisté, au Championnat du monde sur le circuit de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn en 2016, l’année du sacre de l’autre jeune espoir tricolore Victor Martins!

Ses débuts en monoplace en 2018 se sont soldés par le titre de Champion de France F4 Junior.

« C’est à ce moment-là que Sauber m’a contacté pour intégrer leur Junior Team,» raconte Théo.

Et il enchaîne et explique :

« Pour 2019, notre choix s’est porté vers l’Allemagne. De tous les Championnats F4, c’est l’un des plus relevés. Il se dispute sur des circuits réputés comme Hockenheim, Zandvoort, Red Bull Ring ou le Nürburgring. Nous partagions l’affiche avec l’ADAC GT Masters, ce qui attire une grande quantité de spectateurs sur chaque meeting, ainsi que de nombreux médias, dont la télévision. Nous nous sommes également produits une fois en lever de rideau du Grand Prix d’Allemagne de Formule 1. »

DES POLES ET DES PODIUMS

Si Théo Pourchaire ne fut pas pleinement satisfait de sa première épreuve 2019 à Oschersleben malgré l’obtention d’un premier podium, il remporte sa première course dès le meeting suivant à Red Bull, où il s’offre aussi une remontée remarquée de la 8ème à la 3ème place dans la course 3.

Le Français enchaîne ensuite avec une belle série de Top-3 à Hockenheim et à Zandvoort, avant de gagner à deux reprises au Nürburgring. Hélas, le leader du Championnat va perdre de précieux points et une bonne partie de son avance sur le Norvégien Hauger en septembre à Hockenheim.

Il confie :

« Le meeting avait bien commencé avec l’obtention de la pole position, mais je vais d’abord être victime d’un accrochage dans la course 1, avant de connaître un problème au départ de la course suivante. »

THÉO N’A PAS TREMBLÉ

Tout s’est donc joué lors de la dernière épreuve au Sachsenring. Concentré sur son objectif, Théo Pourchaire a rapidement montré à ses adversaires toute sa force de caractère, sa maturité et sa ténacité. Auteur des deux pole positions, Théo va confirmer son niveau de performance en décrochant une victoire et deux deuxièmes places, pour conserver finalement 7 points d’avance sur son principal adversaire au Championnat.

« Cette saison, l’objectif était clairement de remporter le titre et je suis heureux d’avoir conquis ce titre. Avec l’équipe US Racing, on a effectué un super travail. J’avais des équipiers rapides qui m’ont poussé à donner constamment le meilleur. Je remercie la Sauber Motorsport Academy, Julien Abelli de Simumotion qui continue à suivre de près ma carrière, tous mes partenaires et toutes les personnes qui m’aident à poursuivre mon ascension jusqu’au plus haut niveau. »

Théo Pourchaire s’apprête à gravir encore un échelon très important dans sa carrière, puisqu’il passera directement en Championnat d’Europe F3 dans un top team, lequel sera dévoilé très prochainement.

En 2020, toutes les épreuves de F3 FIA se dérouleront dans le cadre des prestigieux Grands Prix de Formule 1, de mai à fin septembre successivement sur la piste de Sakhir à Bahreïn, de Zandvoort aux Pays-Bas, de Catalunya à Barcelone en Espagne, au Red Bull Ring en Autriche, à Silverstone en Grande Bretagne, à Budapest en Hongrie, à Spa-Francorchamps en Belgique, à Monza en Italie et enfin à Sotchi en Russie !

François LEROUX

Photos : TEAM – ADAC – KART Mag