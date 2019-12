L’ACO INNOVE ET CRÉÉE L’HYPERPOLE POUR LES QUALIFICATIONS DES 24 HEURES DU MANS 2020

RÉVOLUTION Intelligente pour la prochaine édition des 24 Heures du Mans Automobile !

En effet, le club organisateur de la célèbre épreuve d’endurance Sarthoise, l’ACO (Autombile Club de l’Ouest) nous informe ce mercredi 18 décembre 2019, de la création d’une Hyperpole pour les qualifications de la 88éme et prochaine édition des 24 Heures du Mans Automobile 2020.

Mais pour autant les traditionnelles et différentes séances des essais libres du mercredi et du jeudi perdurent, mais place désormais à une grande innovation avec la naissance et la mise en place de cette Hyperpole !!!

EXPLICATIONS

Des 2020, deux séances de qualifications seront organisées, la première prévue le mercredi 10 juin 2019 de 23h15 à 0h, la seconde, dénommée Hyperpole, le lendemain jeudi 11 juin entre 21h et 21h30.

Pour chacune de ces deux sessions, pour chaque voiture, le temps au tour retenu sera le meilleur chrono réalisé par le pilote le plus rapide de chaque équipage de trois pilotes.

Si d’aventure, plusieurs pilotes venaient à signer le même temps, priorité serait alors donnée à celui d’entre eux qui l’aurait obtenu le premier.

A noter qu’à l’issue de la première séance qualificative du mercredi soir, les six voitures ayant décroché les six meilleurs temps au tour de chacune des quatre catégories (LMP1-LMP2-LMGT/PRO-LMGT/AM) seront qualifiées pour participer le jeudi soir à la seconde séance qualificative, dénommée ‘Le Mans Hyperpole’.

Précisons encore que pour chacune des quatre catégories, les six premières places sur la grille de départ samedi 12 juin 2019 reviendront donc aux six voitures qualifiées pour cette séance de l’Hyperpole et ce naturellement dans l’ordre des meilleurs temps au tour signés lors de cette séance du jeudi soir.

Les places suivantes seront réservées dans l’ordre ensuite aux voitures non-qualifiées pour disputer cette Hyperpole, et dans l’ordre de leurs meilleurs temps au tour obtenus le mercredi soir à l’occasion de la première séance qualificative.

La grille de départ dite provisoire sera établie après l’Hyperpole et la grille de départ définitive sera annoncée 1 heure après la fin du warm-up du samedi matin.

Si une voiture qualifiée pour l’Hyperpole ne réalise aucun tour chronométré lors de ce warm-up, elle sera alors positionnée sur la grille de départ à l’arrière du groupe de voitures de même catégorie ayant participé à l’Hyperpole.

Précisons encore que s’il y avait moins de six voitures inscrites dans une des quatre catégories, toutes les voitures de cette catégorie ayant obtenu un temps lors de la première séance qualificative du mercredi seront admises pour rouler dans l’Hyperpole.

A retenir aussi que si l’Hyperpole ne pouvait se dérouler étant pour un cas de force majeure, annulée, la grille de départ serait alors établie sur la base des chronos signés au cours de la première séance qualificative du mercredi soir.

Enfin, si ni la première séance qualificative ni celle de l’Hyperpole ne pouvaient avoir lieu étant annulées, la grille de départ serait du coup établie sur la base des temps réalisés lors des séances d’essais libres toutes séances confondues !

Ajoutons que les 24 concurrents retenus pour l’Hyperpole (six pour chacune des quatre catégories) n’auront pas le droit de rentrer les voitures dans les boxs.

Et que le choix des pneumatiques utilisés sera libre, et ce dans la limite de l’allocation retenu pour les 24 Heures du Mans.

Interrogé sur cet énorme changement et cette réelle innovation, Pierre Fillon, le Président de l’ACO, confie :

« Avec ce nouveau format de qualification, avec cette Hyperpole réservée aux 24 concurrents les plus rapides, respectivement six dans les quatre catégories, nous redonnons aux concurrents et surtout aux spectateurs, deux temps forts et spectaculaires consacrés à la vitesse pure, à la recherche du tour parfait »

Et il enchaîne et indique :

« L’adrénaline, le suspense, la concentration seront à leur maximum dans toutes les équipes. Une belle entrée en matière avant la lutte durant vingt-quatre heures sur ce mythique tracé de 13 kilomètres. Encore une fois, nous démontrons que les 24 Heures se présentent comme un festival automobile qui se joue sur plusieurs jours et pas seulement le temps d’un week-end. »

Concluons en précisant encore que la grille de départ des 24 Heures du Mans 2020 sera désormais constituée sur la piste par catégorie : Les LMP1, les LMP2, les LMGTE Pro, et les LMGTE Am !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY

LE TIMING DES 24 HEURES DU MANS 2020

Mercredi 10 Juin 2020

15h30 – 20h00 : Essais Libres

22h00 – 23h00 : Essais Libres

23h15 – Minuit : Qualification

Jeudi 11 Juin 2020

17h00 – 19h00 : Essais Libres

21h00 – 21h30 : Hyperpole

22h00 – Minuit : Essais Libres.