HAILIE DEEGAN, FUTURE STAR DE LA NASCAR ? FORD Y CROIT !

Ford Motorsport vient de dévoiler les pilotes qu’il va soutenir en Nascar. Il y a deux nouveaux : Cole Custer et Hailie Deegan. L’ovale bleu compte particulièrement sur cette dernière, qui va également découvrir l’endurance.

La Nascar a un gros problème d’audience. De 2005 à 2019, le nombre de téléspectateurs a été divisé par deux. Et à l’issue de la saison 2019, la discipline a perdu encore 10% d’audience. Contrairement à d’autres disciplines (comme la F1), la Nascar compte aussi sur ses spectateurs. Elle a imposé des circuits couverts de tribunes. Avec « seulement » 40 000 places, North Wilkesboro fut écarté du championnat. Daytona ou Bristol possèdent 150 000 sièges (à comparer aux 50 000 spectateurs du Grand Prix de France.) Mais les tribunes sont désormais clairsemées. A Bristol, il y avait moins de 100 000 spectateurs.

L’un des causes de ce dédain, c’est l’absence de stars. En Nascar, on vient voir les « good ol’ boys », ces pilotes auxquels on peut s’identifier. Par opposition à des pilotes de F1 citoyens du monde et vivant dans une tour d’ivoire. Or, justement, vers 2015, nombre de stars (Dale Earnhardt Jr, Carl Edwards, Jeff Gordon, Tony Stewart…) ont pris leur retraite et depuis, il y a un vide. Pilote métisse très photogénique, Bubba Wallace -pilote Chevrolet- semblait être une nouvelle star. Il termina 2e des Daytona 500 de 2018, mais il fut incapable de confirmer ensuite.

Aujourd’hui, Ford s’appuie sur Chase Briscoe, Austin Cindric et Ben Rhodes. Cole Cluster, deux fois vice-champion en Xfinity Series (L2) avec Stewart-Haas, va passer en Monster Energy Cup (L1), toujours au sein de l’équipe.

Néanmoins, la grande recrue, c’est Hailie Deegan. En 2018, elle devint la première femme à s’imposer en K&N Pro Series. En 2019, la série prit le nom de ARCA Menards Series West et l’Américaine y obtint deux autres succès. Du coup, Ford la prend sous son aile et elle va ainsi être aligner en ARCA Menards Series (L4), avec DGR-Crosley. En parallèle, afin de compléter sa formation, elle pilotera une Mustang GT4 en IMSA, pour Multimatic, aux côtés de Briscoe. En effet, la Nascar roule aussi sur des routiers et jusqu’ici, Deegan n’a connu que les ovales. L’objectif final étant la Monster Energy Cup, à l’horizon 2022, voire 2023. En espérant donc que Deegan soit à la hauteur du challenge…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : FORD MOTORSPORT