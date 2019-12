BRUNO SPENGLER FILE EN IMSA ET QUITTE LE DTM A LA DEMANDE DE BMW!

Après 15 saisons, 195 courses et 16 victoires, Bruno Spengler se retire du Championnat Allemand DTM pour se diriger vers celui de l’endurance US, le Championnat IMSA aux Etats-Unis.

Mais s’il quitte le DTM, celui qui fut titré et sacré Champion 2012, demeure et reste néanmoins avec la firme Munichoise BMW, pour laquelle Bruno pilotera l’une des deux M8 GTE officiel de l’équipe Rahal RLL, et ce des l’épreuve inaugurale du calendrier 2020, les 24 Heures de Daytona fin janvier. En parallèle, il est aussi enrôlé comme pilote réserviste de l’équipe BMW Andretti de Formule E.

Questionné sur ce virage dans sa carriére, pour qui rouler en DTM c’était comme rouler à la maison – d’origine Alsacienne il vit à la frontiére – alors que désormais il va sillonnner les USA, d’ou un réel changement de confort de vie, explique :

« J’ai couru en DTM pendant près de la moitié de ma vie, ce fut un moment fantastique. Et je regrette de ne pas être là en 2020 ».

Et Spengler ajoute :

« Je voulais continuer en DTM encore quelques saisons, les nouvelles décisions en provenance de Munich m’ont un peu surpris aussi, mais je me tourne et regarde vers l’avenir. Je vais relever un nouveau défi et me sentir chez moi chez BMW. Je pense que je peux m’installer rapidement dans cette nouvelle discipline. Mais le public du DTM me manquera ».

L’UN PART ET S’EN VA… SPENGLER ET L’AUTRE… KUBICA ? ARRIVE!

Patron de BMW Motorsport Jens Marquardt, confie, lui :

« Peu de pilotes ont eu une telle influence sur le DTM que Bruno au cours des 15 dernières années. Gagner le titre lors de son premier championnat chez BMW, en 2012, il a réalisé quelque chose que personne ne croyait possible »

Et précise ensuite :

« Mais nous avons estimé que 2020 était le bon moment pour lui pour prendre une orientation différente. Cependant, décider ce choix n’a pas été facile ».

7Du coup cela libère le volant d’au moins l’un des six M4 DTM pour 2020 et peut-être pourrait-il être destiné à Robert Kubica, qui a participé la semaine dernière avec des résultats positifs aux tests de Jerez.

Très satisfait, le pilote Polonais qui avait effectué son grand retour en Formule 1 cette saison avec le Team Williams-Mercedes, mais qui n’a pas prolongé son contrat avec l’équipe Britannique qui vivote au fil des GP en fond de grille, avait déclaré:

« Le DTM pourrait être ma prochaine destination ».

Rappelons qu’outre Kubica, BMW a aussi évalué lors de ces journées-tests de Jerez, Nick Yelloly, déjà inclus dans le programme GT de la marque Bavaroise.

Peter SOWL

Photos : BMW et DTM