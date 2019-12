 LE BRITANNIQUE DAN TICKTUM PILOTE DE RÉSERVE DE L’ÉCURIE WILLIAMS MERCEDES EN F1

Le jeune pilote Britannique Dan Ticktum, ancien double vainqueur du prestigieux Grand Prix de Macao de F3, a été recruté par le Team Williams pour être son pilote réserve en 2020.

Âgé de 20 ans, Dan Ticktum, ancien espoir de la filière Red Bull qui l’a comme beaucoup d’autres avant lui congédié au cours de l’actuelle saison, le Dr Helmut Marko – en charge de la pouponnière Autrichienne – se montrant insatisfait de ses performances dans le redoutable Championnat des monoplaces Japonais de la SuperFormula rebondit donc et en… F1

Ajoutons que Dan Ticktum pilotera également en F2 au sein de l’équipe Française DAMS ax cotés de l’Indonésien Sean Gelael.

Et précisns aussi qu’à son palmarés figurent et à deux reprises le très sélect et réputé GP de Macao, en 2017 et 2018, et qu’il s’était deuxième du Championnat de F3 européen en 2018, derrière un certain …Mick Schumacher

John ROWBERG

Photos : MACAO GP – RED BULL -DAMS